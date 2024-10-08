التوقف يجهز الجلاد للنصر

(MENAFN
- Al Watan)
يسعى مهاجم الشباب، المغربي عبدالرزاق حمدالله لتجاوز المحنة التي عاشها منذ بداية الموسم الحالي، وأبعدته عن الظهور بشكل مستمر مع الليث، فبداية حمدالله مع الشباب كانت صادمة، بسبب الإصابات المتتالية التي لحقت به، إذ غاب عن انطلاق الموسم الحالي بسبب الإصابة، ولم يشارك في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين أمام الاتفاق والثانية أمام الخليج، كما غاب -بسبب الإصابة أيضا- عن الجولتين الماضيتين أمام الرائد وضمك، مكتفيًا بخوض مواجهة الشباب في الجولة الرابعة أمام التعاون، ونجح الجلاد في قيادة فريقه للفوز 1/صفر، كما شارك في مباراة
فريقه أمام الخلود، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفين في المباراة التي شهدت انتصار الليث 1/3.
ويأمل الجهازان الفني والطبي لليث، في أن تكون فترة التوقف الحالية، مساعدة لتجهيز اللاعب لمواجهة النصر في الـ18 من أكتوبر الجاري، أي عقب التوقف مباشرة.
وبحسب مصادر، فإن حمدالله يخضع حاليًا للتأهيل بعد تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ، وسيكون جاهزًا لمواجهة العالمي.
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