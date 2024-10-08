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التوقف يجهز الجلاد للنصر

10/8/2024 11:28:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى مهاجم الشباب، المغربي عبدالرزاق حمدالله لتجاوز المحنة التي عاشها منذ بداية الموسم الحالي، وأبعدته عن الظهور بشكل مستمر مع الليث، فبداية حمدالله مع الشباب كانت صادمة، بسبب الإصابات المتتالية التي لحقت به، إذ غاب عن انطلاق الموسم الحالي بسبب الإصابة، ولم يشارك في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين أمام الاتفاق والثانية أمام الخليج، كما غاب -بسبب الإصابة أيضا- عن الجولتين الماضيتين أمام الرائد وضمك، مكتفيًا بخوض مواجهة الشباب في الجولة الرابعة أمام التعاون، ونجح الجلاد في قيادة فريقه للفوز 1/صفر، كما شارك في مباراة فريقه أمام الخلود، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفين في المباراة التي شهدت انتصار الليث 1/3.
ويأمل الجهازان الفني والطبي لليث، في أن تكون فترة التوقف الحالية، مساعدة لتجهيز اللاعب لمواجهة النصر في الـ18 من أكتوبر الجاري، أي عقب التوقف مباشرة.
وبحسب مصادر، فإن حمدالله يخضع حاليًا للتأهيل بعد تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ، وسيكون جاهزًا لمواجهة العالمي.

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