Wednesday, 09 October 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تاليسكا مهدد بالرحيل

10/8/2024 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يقدم لاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، مستويات باهتة رفقة ناديه، وهو ما ينذر برحيله خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من أن تاليسكا يعد أحد أهم أسلحة ((العالمي)) منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2021، فإنه لا يعيش أفضل أيامه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مارس الماضي.
وقد عاد تاليسكا منذ بداية الموسم الجاري بصورة بدنية متراجعة، بالإضافة إلى مردوده الفني الضعيف الذي ظهر بشكل واضح للجميع خلال مواجهة العروبة، إذ أهدر مجموعة فرص محققة، منها واحدة داخل منطقة الجزاء، بعدما فشل حارس الخصم في الإمساك بالكرة، لتعود له دون رقابة، لكنه سددها خارج الشباك. وخلال 10 مباريات خاضها المحترف البرازيلي خلال الموسم الحالي، سجل 3 أهداف فقط، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، مما يبرهن على تراجع مردوده الفني عكس مواسمه السابقة. وحال استمرار تاليسكا على النهج نفسه، فإنه سيواجه خطر الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن ((العالمي)) ينافس على العديد من البطولات، ويحتاج إلى لاعبين بكفاءة عالية من أجل العودة لمنصات التتويج.

MENAFN08102024000089011017ID1108760279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث