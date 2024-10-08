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روبوت يرسم لوحات على نهج الفنانين

10/8/2024 11:27:49 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح علماء جامعة سانت بطرسبورج الحكومية الكهروتقنية، في روسيا، بابتكار روبوت قادر على الرسم بفرشاة على القماش، مكررًا أساليب يمارسها مختلف الفنانين باستخدام عدة تقنيات.
إذ كشف عن ذلك، طبقًا لـ((روسيا اليوم))، كبير الباحثين في الجامعة، أرتور كريموف، وأضاف: ((يمكن للفنان الآلي أن يرسم بأطوال وعروض ومنحنيات مختلفة على القماش، الأمر الذي يوسّع وظائفه إلى حد بعيد، فهو قادر على رسم اللوحات بخطوط مختلفة السماكة والأشكال وتكرار أسلوب الفنان، بالإضافة إلى أنه قادر على استخدام فن الخط اليدوي)).
وأوضحت الخدمة الصحفية للجامعة أن هذا المشروع يعد تطويرًا روسيًا فريدًا من نوعه من شأنه أن يساعد، بمرور الوقت، الفنانين في ترميم التحف الفنية، وعلى عكس نظيراته التي تقوم على مبدأ الآلة فإن الروبوت الذي اخترعته الجامعة عبارة عن ذراع آلية تتحرك في فضاء ثلاثي الأبعاد، ويمكنه إمساك فرشاة مستديرة عادية للرسم.
وأكدت الخدمة الصحفية للجامعة أن الروبوت يمزج الدهانات بشكل مستقل، ويتجنب الأخطاء في عرض الألوان التي تعتبر نموذجية حتى بالنسبة للطابعات عالية التقنية.
والآن يمكن للروبوت أن يطبق بشكل مستقل مساحات مختلفة السماكة والأشكال، وأجرى باحثو الجامعة سلسلة من التجارب لتقييم تطبيق رسومات طويلة ومعقدة باستخدام الفرشاة. وشكلت البيانات أساسًا لنموذج رياضي خاص جعل من الممكن معايرة الروبوت.

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