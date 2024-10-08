ماسك يطالب برجوع X في البرازيل

(MENAFN
- Al Watan)
تقدمت شركة الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، مجددا، بطلب لرفع الحظر المفروض على منصة التواصل الاجتماعي
((إكس)) في البرازيل.
ونقلت قناة ((تي في جلوبو)) عن محامي الشركة القول إن المنصة دفعت جميع الغرامات المستحقة، التي بلغ مجموعها نحو 28.6 مليون ريال برازيلي (4.24 ملايين دولار). ويفي هذا المبلغ بالشروط التي وضعها القاضي الفيدرالي ألكسندر دي مورايس.
قد تقدمت منصة ((إكس))، في وقت سابق، بطلب لرفع الحظر بعد أن عينت ممثلا قانونيا للبرازيل وفقا لما هو مطلوب، وحظرت ملفات تعريف تسعة مستخدمين قيد التحقيق من قِبل المحكمة العليا.
إضافة إلى ذلك، جرى تحصيل غرامة قدرها 18.3 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية لشركتي ((إكس)) و((ستارلينك)) المملوكتين لماسك.
ورفضت المحكمة العليا طلب الشركة بسبب فرض غرامات أخرى. وشمل ذلك دفع غرامة إضافية، قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي، لأن ((إكس)) لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف يومين عن العمل.
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