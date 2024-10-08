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ماسك يطالب برجوع X في البرازيل

10/8/2024 11:27:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدمت شركة الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، مجددا، بطلب لرفع الحظر المفروض على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) في البرازيل.
ونقلت قناة ((تي في جلوبو)) عن محامي الشركة القول إن المنصة دفعت جميع الغرامات المستحقة، التي بلغ مجموعها نحو 28.6 مليون ريال برازيلي (4.24 ملايين دولار). ويفي هذا المبلغ بالشروط التي وضعها القاضي الفيدرالي ألكسندر دي مورايس.
قد تقدمت منصة ((إكس))، في وقت سابق، بطلب لرفع الحظر بعد أن عينت ممثلا قانونيا للبرازيل وفقا لما هو مطلوب، وحظرت ملفات تعريف تسعة مستخدمين قيد التحقيق من قِبل المحكمة العليا.
إضافة إلى ذلك، جرى تحصيل غرامة قدرها 18.3 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية لشركتي ((إكس)) و((ستارلينك)) المملوكتين لماسك.
ورفضت المحكمة العليا طلب الشركة بسبب فرض غرامات أخرى. وشمل ذلك دفع غرامة إضافية، قدرها عشرة ملايين ريال برازيلي، لأن ((إكس)) لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف يومين عن العمل.

MENAFN08102024000089011017ID1108760277

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