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القضاء يلزم Google بفتح متجرها للمنافسة

10/8/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أمر قاض فيدرالي في كاليفورنيا شركة قوقل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (بلاي ستور)، في نكسة قضائية للمجموعة الأمريكية العملاقة التي تعتزم استئناف القرار.
صدر هذا الحكم بعد قرابة 10 أشهر من إدانة هيئة قضائية قوقل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد، نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة، وحكمها لمصلحة شركة ((إبيك غيمز))، الناشرة ألعاب الفيديو، التي أطلقت الإجراء القضائي بحق المجموعة الأمريكية العملاقة.
وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو عملاق التكنولوجيا 8 أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول أوائل يوليو 2025، لأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.
وفور تعديل قوقل، التابعة لشركة ((ألفابت))، متجرها للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الإمكان متاحا لثلاث سنوات.
كما منع القاضي دوناتو مجموعة قوقل من تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر ((قوقل بلاي)) أولا أو حصرا.
كما يحظر القرار إبرام عقود مع شركات مصنعة للمعدات ومشغلي هاتف تنص على التثبيت الافتراضي لـ((قوقل بلاي)) على هواتفهم الذكية مقابل أجر مالي.
وفور إعلان الحكم، أشار المدير العام لـ((إبيك غيمز))، تيم سويني، إلى أن الشركة ستطلق متجر التطبيقات الخاص بها في العام 2025، ((من دون رسائل التخويف من قوقل والعمولات البالغة %30)) التي تفرضها شركة التكنولوجيا العملاقة على مطوري التطبيقات المطروحة على متجرها.
وسيقتصر هذا الإطلاق على الولايات المتحدة، لأن القرار الذي نُشر الاثنين يخص الأراضي الأمريكية فقط.
وأوضح سويني: ((المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم)).
تمنح الفترة التي حددها القاضي الفيدرالي ثلاثة من مطوري ومشغلي ومصنّعي الهواتف الذكية ((بناء منظومة ذات حجم كافٍ، لمنع غوغل من إيقافها))، وذلك في نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق رئيس ((إبيك غيمز)).
من جهتها، أعلنت قوقل في بيان أنها ستستأنف الحكم، قائلة: ((من شأن هذه التغييرات أن تشكّل خطرا على حماية البيانات وأمن المستخدمين)).

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