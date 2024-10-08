القضاء يلزم Google بفتح متجرها للمنافسة

(MENAFN
- Al Watan)
أمر قاض فيدرالي في كاليفورنيا شركة قوقل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (بلاي ستور)، في نكسة قضائية للمجموعة الأمريكية العملاقة التي تعتزم استئناف القرار.
صدر هذا الحكم بعد قرابة 10 أشهر من إدانة هيئة قضائية قوقل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد، نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة، وحكمها لمصلحة شركة ((إبيك غيمز))، الناشرة ألعاب الفيديو، التي أطلقت الإجراء القضائي بحق المجموعة الأمريكية العملاقة.
وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو عملاق التكنولوجيا 8 أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول أوائل يوليو 2025، لأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.
وفور تعديل قوقل، التابعة لشركة ((ألفابت))، متجرها للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الإمكان متاحا لثلاث سنوات.
كما منع القاضي دوناتو مجموعة قوقل من تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر ((قوقل بلاي)) أولا أو حصرا.
كما يحظر القرار إبرام عقود مع شركات مصنعة للمعدات ومشغلي هاتف تنص على التثبيت الافتراضي لـ((قوقل بلاي)) على هواتفهم الذكية مقابل أجر مالي.
وفور إعلان الحكم، أشار المدير العام لـ((إبيك غيمز))، تيم سويني، إلى أن الشركة ستطلق متجر التطبيقات الخاص بها في العام 2025، ((من دون رسائل التخويف من قوقل والعمولات البالغة %30)) التي تفرضها شركة التكنولوجيا العملاقة على مطوري التطبيقات المطروحة على متجرها.
وسيقتصر هذا الإطلاق على الولايات المتحدة، لأن القرار الذي نُشر الاثنين يخص الأراضي الأمريكية فقط.
وأوضح سويني: ((المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم)).
تمنح الفترة التي حددها القاضي الفيدرالي ثلاثة من مطوري ومشغلي ومصنّعي الهواتف الذكية ((بناء منظومة ذات حجم كافٍ، لمنع غوغل من إيقافها))، وذلك في نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق رئيس ((إبيك غيمز)).
من جهتها، أعلنت قوقل في بيان أنها ستستأنف الحكم، قائلة: ((من شأن هذه التغييرات أن تشكّل خطرا على حماية البيانات وأمن المستخدمين)).
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