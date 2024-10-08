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بروتين يضبط الساعة البيولوجية

10/8/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء من كلية الطب بجامعة ديوك كيفية التحكم في ساعتنا البيولوجية الداخلية التي تنظم الأنشطة اليومية مثل دورات النوم والاستيقاظ، بواسطة بروتين يسمى Casein Kinase 1 delta.
ويساعد البروتين بحسب الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences، في ضبط الإيقاعات اليومية عن طريق إضافة علامات جزيئية إلى بروتينات أخرى، ومن ثَم التأثير على كيفية عمل ساعة الجسم.
وتوصل الباحثون إلى إمكانية تعديل البروتين نفسه عن طريق إضافة مجموعات فوسفات إلى أجزاء معينة من البروتين، التي تعمل على تقليل نشاطه مما يجعله أقل قدرة على تنظيم ساعتنا الداخلية.

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