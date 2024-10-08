الشاي بجميع أنواعه يحسن النوم

(MENAFN
- Al Watan)
كشف الكيميائي وباحث الشاي من لجنة استشارات الشاي (TAP)، تيم بوند، أن جميع أنواع الشاي، وليس فقط شاي البابونج المعروف، قد تساعد في تحسين جودة النوم.
وأوضح أن تناول الشاي بانتظام، سواء كان بالحليب أو دونه، يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية لمشاكل النوم.
في حين يؤكد تقرير صادر عن لجنة استشارات الشاي بعنوان ((النوم والتوتر والقلق والشاي: المشروبات الجيدة!))، أن أنواعا مختلفة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر، تعزز النوم.
كما وجدت إحدى الدراسات أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا على مدى 3 أسابيع يساعد على تحسين مدة النوم وجودته.
وأظهرت دراسات أخرى أن الشاي الأسود، الذي يحتوي على مركب GABA (حمض غاما أمينوبوتيريك)، يُزيد من فترة النوم. كما أن مركب L-theanine، الموجود في الشاي الأسود، يساعد في تقليل الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم.
وأضاف بوند أن شاي البابونج والخزامى لهما تأثير مهدئ يساعد على تحسين جودة النوم، حيث أظهرت دراسة أن شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يُحسن جودة النوم بشكل ملحوظ. أما شاي الخزامى، فقد أظهر تأثيرا مهدئا مباشرا على الدماغ والجهاز العصبي، مما يسهل عملية النوم بشكل أسرع.
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