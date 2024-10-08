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الشاي بجميع أنواعه يحسن النوم

10/8/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الكيميائي وباحث الشاي من لجنة استشارات الشاي (TAP)، تيم بوند، أن جميع أنواع الشاي، وليس فقط شاي البابونج المعروف، قد تساعد في تحسين جودة النوم.
وأوضح أن تناول الشاي بانتظام، سواء كان بالحليب أو دونه، يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية لمشاكل النوم.
في حين يؤكد تقرير صادر عن لجنة استشارات الشاي بعنوان ((النوم والتوتر والقلق والشاي: المشروبات الجيدة!))، أن أنواعا مختلفة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر، تعزز النوم.
كما وجدت إحدى الدراسات أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا على مدى 3 أسابيع يساعد على تحسين مدة النوم وجودته.
وأظهرت دراسات أخرى أن الشاي الأسود، الذي يحتوي على مركب GABA (حمض غاما أمينوبوتيريك)، يُزيد من فترة النوم. كما أن مركب L-theanine، الموجود في الشاي الأسود، يساعد في تقليل الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم.
وأضاف بوند أن شاي البابونج والخزامى لهما تأثير مهدئ يساعد على تحسين جودة النوم، حيث أظهرت دراسة أن شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يُحسن جودة النوم بشكل ملحوظ. أما شاي الخزامى، فقد أظهر تأثيرا مهدئا مباشرا على الدماغ والجهاز العصبي، مما يسهل عملية النوم بشكل أسرع.

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