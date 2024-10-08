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61 مليون ريال دعم حكومي لـ68 مشروعا ثقافيا

10/8/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات صندوق التنمية الثقافي أن إجمالي الدعم المصروف للمشاريع الثقافية من قِبل الصندوق بلغ 61 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة التمويل المعتمد نحو 295 مليون ريال، وعدد طلبات التمويل المتمعدة نحو 77 طلبا، تم الصرف لـ68 طلبا منها.
رؤية الصندوق
تأسس صندوق التنمية الثقافي بموجب المرسوم الملكي رقم ((م/45)) الصادر في تاريخ 1442/05/23. وجاء إنشاء الصندوق بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم الأنشطة والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.​
وتهدف رؤية الصندوق إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مجالات الثقافة والفنون على مستوى العالم من خلال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام، لقيادتها إلى آفاق جديدة.
ويعمل الصندوق على دعم القطاعات الثقافية عبر تخصيص تمويل مستدام من القطاعين العام والخاص من خلال آليات التمويل المثلى، لتعزيز الأثر الثقافي، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة.
القطاعات المدعومة
يعمل الصندوق على تقديم التمويل الثقافي، وهو الأول من نوعه في المملكة، وصُمّم لدعم المنشآت الثقافية، وتنميتها واستدامة نموّها من خلال حلول تمويلية منخفضة التكلفة ومرنة المدد وبنسبة فوائد تنافسية، تمكِّنها من بدء أعمالها وتوسيع نموّها باستدامةٍ وربحيةٍ وأمان. وتضم القطاعات الثقافية المدعومة: فنون العمارة والتصميم، التراث، الموسيقى، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الأزياء، التراث، الأفلام، الكتب والنشر، الأدب، اللغة والترجمة، المهرجانات والفعاليات الثقافية، فنون الطهي، المكتبات، والفنون البصرية.
77 عدد طلبات التمويل المعتمدة
295 مليون ريال إجمالي قيمة التمويل المعتمد
68 طلبات التمويل التي تم صرفها
61 مليون ريال إجمالي قيمة التمويل المصروف
628 وظائف استحدثها الصندوق في القطاعات الثقافية
68 إجمالي عدد المنشآت التي تم دعمها
96 مليون ريال قيمة الإسهام في الناتج المحلي
178.8 مليون ريال إجمالي قيمة إسهام القطاع الخاص

MENAFN08102024000089011017ID1108760270

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