61 مليون ريال دعم حكومي لـ68 مشروعا ثقافيا

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت بيانات صندوق التنمية الثقافي أن إجمالي الدعم المصروف للمشاريع الثقافية من قِبل الصندوق بلغ 61 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة التمويل المعتمد نحو 295 مليون ريال، وعدد طلبات التمويل المتمعدة نحو 77 طلبا، تم الصرف لـ68 طلبا منها.
رؤية الصندوق
تأسس صندوق التنمية الثقافي بموجب المرسوم الملكي رقم ((م/45)) الصادر في تاريخ 1442/05/23. وجاء إنشاء الصندوق بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم الأنشطة والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف رؤية الصندوق إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مجالات الثقافة والفنون على مستوى العالم من خلال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام، لقيادتها إلى آفاق جديدة.
ويعمل الصندوق على دعم القطاعات الثقافية عبر تخصيص تمويل مستدام من القطاعين العام والخاص من خلال آليات التمويل المثلى، لتعزيز الأثر الثقافي، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة.
القطاعات المدعومة
يعمل الصندوق على تقديم التمويل الثقافي، وهو الأول من نوعه في المملكة، وصُمّم لدعم المنشآت الثقافية، وتنميتها واستدامة نموّها من خلال حلول تمويلية منخفضة التكلفة ومرنة المدد وبنسبة فوائد تنافسية، تمكِّنها من بدء أعمالها وتوسيع نموّها باستدامةٍ وربحيةٍ وأمان. وتضم القطاعات الثقافية المدعومة: فنون العمارة والتصميم، التراث، الموسيقى، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الأزياء، التراث، الأفلام، الكتب والنشر، الأدب، اللغة والترجمة، المهرجانات والفعاليات الثقافية، فنون الطهي، المكتبات، والفنون البصرية.
77 عدد طلبات التمويل المعتمدة
295 مليون ريال إجمالي قيمة التمويل المعتمد
68 طلبات التمويل التي تم صرفها
61 مليون ريال إجمالي قيمة التمويل المصروف
628 وظائف استحدثها الصندوق في القطاعات الثقافية
68 إجمالي عدد المنشآت التي تم دعمها
96 مليون ريال قيمة الإسهام في الناتج المحلي
178.8 مليون ريال إجمالي قيمة إسهام القطاع الخاص
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