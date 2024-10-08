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فرص لمنشآت صغيرة في النقل والتخزين بالشرقية

10/8/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت))، أن قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية، يوفر فرصًا سانحة لمشاريع للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتحديدًا في كل من: شحن البضائع برًا ((الدمام، الأحساء، بقيق))، ونقل البضائع البحرية والساحلية ((الجبيل (رأس الخير)، حفر الباطن)) والتخزين ((الدمام، الظهران، وحفر الباطن))، وذلك سيعمل على إمكانات نقل وتخزين كبيرة للبضائع، لتمكين المملكة من أن تصبح ممرًا تجاريًا للخليج العربي، والعديد من الاستثمارات المخطط لها لتطوير منطقة حفر الباطن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمركز النقل المتكامل متعدد الوسائط.
تحديات إدارة المستودعات
وفي السياق ذاته، أبان المهندس المقداد الشايب، أن الأحساء واحدة من المناطق الحيوية في المملكة، حيث تتمتع بموارد طبيعية وشبكة تجارية واسعة، ومع ذلك، تواجه تحديات في إدارة المستودعات، حيث تبرز مشكلة عدم وجود أراض مخصصة بشكل كافٍ للمستودعات، إذ تشير التقديرات إلى أن 70% من المستودعات، تعمل في مناطق غير مخصصة لها، مما يسبب تداخلًا مع الأنشطة التجارية الأخرى، ويؤثر نقص الأراضي المخصصة على قدرة الشركات على توسيع عملياتها وزيادة حجم المخزون، مما يقلل من القدرة التنافسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار، إذ تتراوح تكاليف الإيجار للمستودعات في الأحساء بين 30% و50% أكثر من المعدلات الوطنية بسبب الطلب المرتفع، ويؤدي ذلك إلى ضغط على الميزانيات التشغيلية للشركات، مما قد يدفعها إلى تقليل المخزون أو تقليل الخدمات المقدمة، وكذلك البنية التحتية المحدودة، إذ إن ثلثي المستودعات في الأحساء، تعاني من ضعف في الوصول إلى البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الداعمة، ويؤثر ذلك على كفاءة النقل والشحن، مما يؤدي إلى تأخيرات في تسليم البضائع.
تحسين الكفاءة التشغيلية
أكد الشايب الحاجة إلى التخطيط الحضري، وأهمية تخصيص أراضٍ للمستودعات، وتحسين الكفاءة بتخصيص أراضٍ مخصصة للمستودعات يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التداخل مع الأنشطة التجارية الأخرى، وتسهيل الوصول بإنشاء مناطق لوجستية محددة يمكن من تحسين الوصول إلى البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ، وتحفيز الاستثمار بجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة ملائمة لتطوير المستودعات والتوزيع، مقترحًا 3 حلول.
الحلول المقترحة
01
تخصيص الأراضي: خاصة بالمستودعات وتطوير مناطق لوجستية متكاملة
02
تحسين البنية التحتية: الاستثمار في تحسين الطرق والمرافق الداعمة لتسهيل حركة الشحن والنقل
03
تطبيق التكنولوجيا: تشجيع استخدام أنظمة إدارة المخزون الحديثة لتسهيل تتبع المنتجات وتحسين الكفاءة

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