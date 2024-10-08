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القلق على الصحة والثقافة الطبية الخاطئة

10/8/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) الأوقات القاسية التي عاشتها البشرية في ظل جائحة كورونا 2020، والخوف من فقدان الأحباب وتزايد الحالات، وتعطل الحياة وحركة التجارة، كانت من الظروف المقلقة التي جعلتنا ننتظر ظهور الخبير الطبي كي يبث في نفوسنا الطمأنينة بتأكيد خبر تسطيح المنحى الوبائي، أو انخفاض أعداد الحالات بانتشار مناعة القطيع بين الجموع الغفيرة من البشر. كانت تلك الأوقات الصعبة ((فترة ذهبية)) للأطباء للظهور في وسائل التواصل والقنوات الفضائية بشكل موسع، حتى أصبحوا نجوما لامعين ينافسون مشاهير التواصل الاجتماعي في أعداد المشاهدات والتفاعل.
بعد زوال الغمة وعودة الحياة إلى طبيعتها، استمر الأطباء في تقديم المحتوى الطبي في وسائل التواصل. الأول يحذرنا من أضرار نقص فيتامين دال، والثاني يكشف سر الوصفة السحرية لخفض معدل السكر التراكمي ليعود للمستويات الطبيعية، وثالث يقدم نصائح عامة للمحافظة على سلامة جهاز القولون بشقيه العصبي والهضمي. أصبحت وسائل التواصل تكتظ بكم هائل من المعلومات الطبية والتحذيرات من نقص كل عنصر موجود في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية أو زيادته. فكل عنصر موجود في جسدك يجب أن تحافظ عليه ضمن الإطار الطبيعي، أو ستكون النتائج وخيمة، ما يشكل تهديدا لصحتك على المدى القريب والبعيد، وستضطر حينها للاستعانة بالمكملات الغذائية القادرة على إعادة جسمك لتوازنه الطبيعي، ويقل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتزداد قوة جهازك المناعي، وتعيش بصحة جيدة.
من الرائع انتشار الوعي الطبي بين أفراد المجتمع، ولكن مع هذا الكم الهائل من التحذيرات الصحية المنتشرة في كل وسيلة تواصل، النتيجة قد ترتد عكسيا. فما نراه في الواقع قد يؤدي إلى زرع بذور القلق على الصحة، فمع كل هذه النصائح والتحذيرات أصبح لدينا هاجس صحي بأن هناك شيئًا ما ينقصنا، هناك مشكلة خفية تهددنا ولكن لم تظهر أعراضها بعد. خاصة بعد الإحصاءات التي تشير إلى أن غالب أفراد المجتمعات الحديثة يعانون نقصا في فيتامين سي وفيتامين دال، وغالب أفراد المجتمع يعيشون مستوى ما قبل السكري، ولديهم تركيز عال من حمض اليوريك، وحاجة ماسة للكولاجين، وغالب السيدات في منطقة الشرق الأوسط يعانين من نقص فيتامين دال.
الخوف على صحتنا وصحة أطفالنا ورغبتنا الفطرية للبقاء في بر الأمان، قد تضطرنا لتناول أدوية لا نحتاجها للحصول على الطمأنينة وتبديد القلق الملح على الصحة، فكثير من الأطفال تصرف لهم مضادات حيوية لا يحتاجونها بسبب ارتفاع عابر لدرجة الحرارة أو سعال بسيط لا يستدعي الخوف. والفحوصات الدورية الشاملة التي نجريها للتأكد من تركيز كل عنصر وكل معدن في أجسادنا، أقنعتنا باللجوء إلى كل مكمل غذائي وكل منظم دوائي، فالصحة غالية وكلنا نريد البقاء ضمن حدود منطقة الأمان.
أصبحت سوق المكملات الغذائية رائجة عالميا، يرتادها حتى الأصحاء والشباب في ريعان شبابهم والرياضيون في بداية مسيرتهم الرياضية، تطلبها الأم الحنون لأطفالها كي تضمن ألا شيء ينقصهم، ويأخذها الرجال الطاعنون للتنعم بشباب أطول ولضمان أن محركات الجسد تعمل لوقت أطول من عمرها الافتراضي. والفتيات اليافعات بآمالهن للحصول على بشرة طرية تفيض بالنقاء واللمعان والجمال صرن زبونا دائما للمكملات الغذائية.
المحتوى الطبي في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بهذا الكم الهائل من الاستشارات والتحذيرات والنصائح الصحية، ساهم في زرع بذور القلق بالمجتمع، ومعه نشأت ظاهرة ((علاج الأصحاء)) أو تناول الأصحاء لأدوية ومكملات غذائية لا يحتاجونها. وتناول الطفل الصغير لمضاد حيوي أو مكمل غذائي لا يحتاجهما، فائدته الوحيدة هو تخفيف حدة القلق عند الأم الخائفة على صحة طفلها. فنحن نجري الفحوصات المتكررة بشكل وسواسي، ونتناول أدوية ومكملات لتبديد القلق المسيطر على أذهاننا. ونجري الأشعة تلو الأشعة وفي أوقات متقاربة للتأكد من أن أجسادنا سليمة قبل أن يباغتنا العدو المتربص.

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