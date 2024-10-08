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أسماك القرش والكوكايين وموانع الحمل

10/8/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يمضِ وقت طويل على الفحوصات التي كشفت إدمان أسماك القرش على الكوكايين وبجرعات كبيرة جدًا بالقرب من الشواطئ الأمريكية البرازيلية. وجود هذا المخدر في أنسجة هذه الكائنات البحرية وتغلغلها حتى في الأجنة مؤشر على خطر تلوث الحياة الفطرية والبيئية. وما حداني إلى ذكر دراسات التقصي حول أسماك القرش وتعرضها للكوكايين أنها ليست حالة فريدة من نوعها، تستجلب دهشة المستمعين في كل مرة أتداول الحديث فيها حول أهمية الالتفات إلى البيئة وما تصنعه يد الإنسان فيها من نشر المخلفات في البحار والمحيطات والأنهار، وتلويثها بعدد من الملوثات التي من شأنها أن تغير سلوك هذه الكائنات وتؤثر على صحتها. مما يصعد من ضرورة حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وسلامته وسلامة النظام البيئي الذي يُعد حلقة دائرية متصلة لها تأثير على صحة الإنسان و موارده الغذائية. وأن ما أسفرت عنه الأبحاث في الآونة الآخيرة، من قصص غريبة تتعلق بتعرض الكائنات الكبيرة والمفترسة كأسماك القرش في عمق البحار وبالقرب من السواحل إلى ملوثات كيميائية مخدرة إنما هو إشارة خطيرة على وجود فعلي لانتقال الملوثات الكيميائية بسبب الممارسات البشرية عبر السلسلة الغذائية وتأثيرها على صحة الكائنات الحية، بدءًا من الحيوانات البحرية وصولًا إلى البشر. بالرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا ومتداولًا في الوقت نفسه، فإن دخول المواد الكيميائية والملوثات إلى الأنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية لا يمكن التنبؤ بها.
عندما تُلقى النفايات أو المواد الكيميائية في المحيط، مثل بقايا الكوكايين في هذه الحالة، تبدأ تلك المواد بالانتقال عبر السلسلة الغذائية. تأكل الأسماك الصغيرة المواد الملوثة، ثم تأكلها الحيوانات الأكبر مثل أسماك القرش. هذا التراكم التدريجي للملوثات يمكن أن يؤثر على سلوك الحيوانات وصحتها العامة. وقد أظهرت الدراسات أن المواد الكيميائية قد تسبب خللاً في الأنظمة العصبية للحيوانات البحرية، مما يجعلها أكثر عدوانية أو مضطربة وعرضة للتشوه الشكلي والوظيفي.
وهذا الضرر متعد، إذ أن نظام الحياة البحرية متصل بالنظام الغذائي البشري بشكل مباشر. فعندما تستهلك الأسماك الملوثة بالمواد الكيميائية من قبل البشر، يمكن أن تنتقل تلك المواد الضارة إلى جسم الإنسان، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل التسمم الكيميائي، اضطرابات الجهاز العصبي، أو حتى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان. وكشفت الكثير من الدراسات الحديثة عن تراكم الملوثات كالألياف الدقيقة والبلاستيكية داخل أنسجة جسم الإنسان المصاب بالسرطان. ولا يوجد مناص من الدائرة المغلقة بين الإنسان والبيئة، إذ أن البيئة التي نعيش فيها ليست فقط مصدر غذائنا، بل هي أيضًا مكان نقضي فيه حياتنا ونعتمد عليها لتنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. وما نفعله تجاه الطبيعة يعود إلينا في نهاية المطاف. واستمرار تلويث البيئة سيقودنا إلى نتائج سلبية تتعلق بصحتنا وصحة الأجيال القادمة.
تقودني قصة أسماك القرش والكوكايين إلى موانع الحمل، فأثناء دراستي في إنجلترا كانت إحدى زميلاتي تبحث في تلوث مياه الشرب بمركبات كيميائية صناعية تشبه الاستروجين مجهولة المصدر. والتي بعد البحث والتقصي اتضح أنها مخلفات أدوية موانع الحمل التي يتم استهلاكها بشكل كبير في تلك البلاد، والتي كان لها أثر كبير في انهيار التكاثر وتقليل الخصوبة في الثروة السمكية. ولم يتوقف الأثر عند هذا الحد بل تعدى إلى صحة الإنسان ذكورًا و إناثًا وما يطرأ عليها من حالات مرضية وتغيرات فسيولوجية بوجود دلالات علمية. بلغت كلفة تنقية المياه والتربة من هذه المركبات 30 مليار جنيه إسترليني. واستعراض هذه الحالات هنا لا يلغي وجود أي مخاطر آخرى رصدها الإنسان أو جهلها. ويتعاظم شأن حماية البيئة والمصادر البيئية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه ومحدودية الموارد الطبيعية.
ولحماية أنفسنا من هذه الظواهر، من المهم أن نتبنى نهجًا شاملًا للحفاظ على البيئة. يتعين فيه على الحكومات، من خلال الهيئات التشريعية والرقابية المعنية بالبيئة والغذاء والدواء، أن تفرض قوانين صارمة وموحدة، وأن تعمل على تطبيقها بشكل فعال للحد من إلقاء النفايات والملوثات الكيميائية مشتملةً على الأدوية في المياه والبيئة، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي. في الوقت ذاته، يجب زيادة الوعي لدى الأفراد حول تأثير سلوكياتهم اليومية في البيئة، وتعزيز الفهم بالعواقب البيئية الناتجة عن التدخل غير المسؤول للإنسان في الطبيعة.
كما ينبغي أن ندرك أن كل خطوة نخطوها نحو تلوث البيئة تعود إلينا بطرق قد لا نتوقعها، بدءًا من التأثيرات في الحياة البيئية وصولًا إلى صحتنا وسلامتنا. وأن جودة بيئتنا وصحتنا ليست وليدة حدث أو وقت معين، إنما هي قضية كل الأوقات والأماكن.

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