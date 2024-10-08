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تعقيبات على فلسطين الأرض

10/8/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك الناقد الدكتور عبدالله الغذامي، في مقالة أخيرة، سيدة أوكرانية احتجاجها على الصراع حول الأرض، وهو يستدعي احتجاجها على الحرب في بلادها حين تقول: هنالك أرض تكفي للجميع، يشعر الغذامي بكثير من الألفة مع هذه الصرخة كما يصفها، فهي برأيه صرخة إنسانية، تصح في حرب أوكرانيا كما تصح في حرب غزة، السيدة العجوز كأنها قدمت مفتاحا لموقف يكفيه الانحياز لفريق ضد آخر في الأحداث الجارية. فكما تدين السيدة روسيا وأوكرانيا دون فرق، يجد الغذامي نفسه يدين كل المتخاصمين على الأرض فكل فريق يدعي حمايتها، والقول له، لكنه يفسدها في حقيقة الأمر.
مفهوم ما تذهب إليه السيدة الأوكرانية وهي في ارتباكات العمر، وتعب الحياة، عباراتها مأخوذة من معجم الحيرة، ورغبة الخلاص، بينما الغذامي الأكاديمي الذي أشبع النصوص تفكيكا ونقدا، وهو يترحل بين المدارس والمناهج النقدية خلال عقوده الطويلة لا أظن أنه يفضل الركون إلى التبسيط في فهم متواليات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فحتى هذه الأرض التي تكفي للجميع تختلف تعريفاتها وحدودها بين المتخاصمين، سردياتها ومجازاتها، الأمر الذي يعزز من استمرار فرص الصراع في الحاضر والمستقبل كما كان في الماضي.
هي حرب ((المعاني)) إذا شئنا أن نستعير من الغذامي عباراته وهو يلوح لوجود ((عملية خطف المعاني))، لكنها ليست بنحو المتاجرة دائما، فالأرض الوطن بالنسبة للفلسطيني في غزة هو مساحة محتلة، جرى تحويلها إلى سجن كبير، عبر ممارسات لا تختلف عن ممارسات الفصل العنصري البغيضة التي عرفتها جنوب إفريقيا، هذه صورة الأرض كما تصفها الممارسات الإسرائيلية، قبل اتفاق أوسلو وبعده، وهذه واحدة من جذور الأزمة، الحرب على صورة ((الوطن)) التي يريدها الفلسطيني والعمل على تجريفها، فالأرض ليست التراب بل المعاني التي تؤسس لها الشراكة في هذا التراب، والاعتراف الذي يهبه قوة الوجود، وكل تهديد لهذه الصور هو دعوة للانخراط في حروب رمزية وحروب مادية من أجل السيادة على الأرض، واستعادة الوطن المحاصر على الأرض وفي السرديات الإسرائيلية.
هذا الحصار الدائم في غزة، وذاك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والتفتيت لهذا الجزء الصغير المتبقي للدولة الفلسطينية المتخيلة هو ما يهيئ دائما الأسباب لدورة العنف، والتي تواجهها آلة الحرب الإسرائيلية في كل مرة بكثير من الوحشية، وحشية تكشف عن الرغبة في تدمير كل الآمال الفلسطينية وإحالتها إلى مجرد شعارات للتفاوض في كل مرحلة، فالسلام الذي تلوح به إسرائيل منذ عقود، وكانت أوسلو بوعودها التي استحالت إلى وهم باتفاق الفرقاء في هذه القضية، يشبه برأي المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه قطارا يدهس الجميع على طول الطريق وهو يتجه نحو ما يسمى السلام!
باعتقادي أن هنالك هشاشة في فهم الأسباب والدوافع لطبيعة النزاع حول الأرض في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهشاشته تتأتى من تبسيط بنية الصراع، والنظر إليها باعتبارها تنازعا على حدود مساحة جغرافية وهي مسألة قابلة للتسوية بالتصالح وتقاسم الأرض، بينما هي في الواقع صراع بين عقلية استعمارية لفظها التاريخ، وبين جماعة إنسانية تتمسك بهويتها وأرضها، وإلا لا تفسير لكل حروب الإبادة وصور المجازر الفظيعة التي عرفها الصراع، وكانت الدليل على أن جهود إقامة الدولة الإسرائيلية لا تكتمل إلا بمصادرة الهوية العربية عن الأرض.
ويبقى السؤال الذي لا نعرف له طريقا في مقالة الغذامي: هل تكفي الأرض حقا للجميع، بمن فيهم اللاجئون الذين خصهم قرار الأمم المتحدة رقم 194 بحق العودة، وأصبحوا اليوم أجيالا بالملايين؟ هل مساحة 11 % من أراضي فلسطين المقترحة للدولة الفلسطينية ستحل القضية، في وقت تستمر فيه الممارسات المنهجية في مصادرة الأراضي وتهجير المدنيين؟

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