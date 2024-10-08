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فشلتم في قراءتنا

10/8/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أتابعهم، نعم أفعل ذلك، ولكن فقط حتى أعرف كيف يفكرون، وكيف يتحركون للتأثير في الرأي العام، خاصة في تقديم السردية المزيفة التي تظهرهم دائما كالضحية وبقية العالم العربي كالذئب الذي ينتظر الفرص لينقض عليهم كلما وجد منفذا لذلك. يتحدثون عنا وبكل ثقة يقدمون صورا مشوهة ليس فقط عن شعبنا بل عن قائد مسيرتنا أيضًا، هزلت والله هزلت!
في المشهد الإعلامي السريع الخطى اليوم، لم تكن دقة نشر الأخبار أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومع ذلك، لا تزال حالات نشر الأخبار المضللة أو الكاذبة تشكل عبئًا على هذه الصناعة. تضمن أحد السيناريوهات المزعجة بشكل خاص نشر إحدى الصحف مقالًا كاملًا استنادًا إلى اقتباسات من قائد مسيرتنا صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، ثم إضافة سطر واحد في النهاية ينص على أن هذه الاقتباسات غير صحيحة! تثير هذه الممارسة مخاوف أخلاقية كبيرة ولها عواقب بعيدة المدى على الثقة العامة، ونزاهة وسائل الإعلام، والخطاب المجتمعي، لكن هل يهمهم ذلك؟ لا تفرق معهم بشعرة! لماذا؟ لأنهم بغير الكذب والفبركة لا يمكن لهم أن يستمروا، المشكلة أن هناك من يصدقهم ويستخدم حججهم وسرديتاهم على أنها حقائق لا لبس فيها.
عندما تكرس إحدى الصحف مقالًا كاملًا لاقتباسات شخصية عامة، فإنها تشير إلى القراء أن المعلومات المقدمة ليست مؤكدة فحسب، بل إنها أيضًا ضرورية لفهم الأحداث أو القضايا الحالية، ومع ذلك، فإن تأثير هذا التقرير يتقوض بشدة عندما تعترف الصحيفة لاحقًا بعدم الدقة - غالبًا ما تكون مدفونة في سطر واحد في نهاية المقال! وهذا يثير تساؤلات حول المسؤولية الصحفية والدوافع وراء مثل هذه الممارسات في نشر التقارير، لكن المشكلة أن قراءهم لا يتساءلون ولا حتى يفكرون، بل إنهم لا ينتبهون لأي شيء غريب في المتن أو حتى العنوان، يريدون أن يصدقوا وهذا لب المسألة!
إن التداعيات المترتبة على نشر الأخبار الكاذبة عميقة، فالثقة العامة في المؤسسات الإعلامية تتآكل عندما يواجه القراء أخطاء، وخاصة عندما لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل بارز، وفي المجتمع الديمقراطي الذي هو هدفهم، يشكل المواطنون المطلعون ضرورة أساسية للحكم الفعّال، وإذا فشلت وسائل الإعلام في تقديم معلومات دقيقة، فإن ذلك يعرض قدرة الجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة للخطر، وهذا خطير بشكل خاص في البيئات المشحونة سياسيًا، حيث يمكن للمعلومات المضللة أن تحرف الرأي العام وتؤثر على القرارات، والصحف المضللة تعلم أهمية ذلك وتستخدم كل الطرق في التضليل والتشويه، حتى يتم على الأقل سحب أكبر قدر من المساعدات المالية والحربية واللوجستية لمصلحة دولة تمتص دماءهم وجهدهم وقوت أولادهم بل حتى مستقبل أبنائهم.
من الناحية الأخلاقية، يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب تقديم تقارير دقيقة وعادلة ومتوازنة، وعندما تعتمد المقالة على اقتباسات مشكوك فيها، ويتم تهميش التصحيحات في الحاشية، فإن النشر لا يضلل جمهوره فحسب، بل يقوض جوهر الصحافة! وتثير هذه الممارسة تساؤلات خطيرة حول الرقابة التحريرية والالتزام بالحقيقة، ويُعهد إلى الصحفيين بمسؤولية التحقق من صحة المعلومات التي ينشرونها وضمان نزاهة المعلومات؛ والفشل في القيام بذلك يمكن اعتباره خيانة لهذه الثقة، لكن هل حقًا هكذا صحف تنتهج البحث عن الحقيقة والتقيد بالمسؤولية أمام متابعيهم؟! من يعمل لأجندات سوداء لا تهمه الحقائق أو العدالة لكن المسؤولية والثقة؛ هنا شأن آخر، يعملون بكل ذكاء على تجريف الوعي وشد المتابع وتأكيد ولائه لهم، أي لا مجال لأي غلطة قد تتسبب في خسارة قطيعهم، واللعب بالكلمات والمفاهيم يجب أن يتم بكل مهنية ودقة.
عواقب المقالات المضللة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد قراءة صحيفة واحدة، فعندما تنتشر المعلومات الكاذبة، فإنها قد تتغلغل في منصات التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى تشويه الخطاب العام! وكثيرًا ما يتبادل الناس المقالات دون قراءتها بالكامل، ما يؤدي إلى الانتشار السريع للمعلومات غير الدقيقة، وهذا يخلق بيئة تزدهر فيها المعلومات المضللة، ما يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بين الحقيقة والخيال، ونتيجة لهذا، تتدهور جودة الخطاب العام، ما يؤدي إلى الاستقطاب والصراع بدلًا من المناقشة المستنيرة، وهم يعلمون ذلك جيدًا بل يراهنون عليه حتى لا يتم أي حوار، وإن تم أن خرج البعض عن المسيرة يعرفون كيف يسكتونهم بالمهاجمة والتشويه والترهيب، إنهم جاهزون لكل سيناريو، وهذا بالطبع لجمهورهم في الغرب.
لكن فيما يتعلق بنا فما يريدونه هو أن تصل هذه المعلومات المضللة إلى بيئتنا، ويعتمدون على الكارهين في النشر والتوزيع حتى تصل إلينا، لكن على ما يبدو أن حساباتهم غير دقيقة، فولاء هذا الشعب متين ومتجذر يصعب اختراقه، وإن كانت بعض الأبواق تردد وبعض الأصوات تنعق، فهنالك ألف وألف صوت يعرف كيف يواجه ويعرف كيف يخرسهم ليس باستخدام طرقهم الملتوية بل بالحق والحجة وقوة الإيمان والتأييد الشامل لقادة بلادنا. وهذا ليس عن جهل أو تبعية بل عن معايشة لكل ما يقدمه الوطن لأبناء شعبه من حماية وأمن وأمان وتقدم وازدهار، فنحن لا نقرأ تاريخنا فقط، نحن نعيش حاضرنا لحظة بلحظة، ونشهد أضواء مسيرة تسعى إلى التطور والتفوق والتميز بين الأمم، ومن هنا أقول لمثل هذه الصحف الصفراء ((فشلتم في قراءتنا)).

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