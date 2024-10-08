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مطالبة جماهيرية بإقالة يايسله

10/8/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعل مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، ثورة جماهيرية بسبب فشله مع قلعة الكؤوس منذ بداية الموسم الحالي، وتحديدا بعد الخسارة أمام الهلال، السبت الماضي 1/ 2، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
انفجر موقع التواصل الاجتماعي ((X)) خلال الأيام الأخيرة بمطالبات الجماهير الأهلاوية بالتخلص من يايسله، ولكن يبدو أن المدرب الألماني مستمر في منصبه، وهو ما تسبب في استمرار ثورة عشاق الراقي، الذين اعتبروا أن إقالة يايسله واجب والإبقاء عليه قهر.

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