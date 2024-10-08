مطالبة جماهيرية بإقالة يايسله

(MENAFN
- Al Watan)
أشعل مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، ثورة جماهيرية بسبب فشله مع قلعة الكؤوس منذ بداية الموسم الحالي، وتحديدا بعد الخسارة أمام الهلال، السبت الماضي 1/ 2، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
انفجر موقع التواصل الاجتماعي
((X)) خلال الأيام الأخيرة بمطالبات الجماهير الأهلاوية بالتخلص من يايسله، ولكن يبدو أن المدرب الألماني مستمر في منصبه، وهو ما تسبب في استمرار ثورة عشاق الراقي، الذين اعتبروا أن إقالة يايسله واجب والإبقاء عليه قهر.
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