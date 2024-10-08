لدغة تنثر التفاؤل الأخضر

(MENAFN
- Al Watan)
يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الياباني، غدا، على إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الثالثة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. وكان الأخضر تعادل في الجولة الأولى مع إندونيسيا 1 /1، قبل أن يكسب الصين 2 /1، ليحصد 4 نقاط في أول جولتين، ولكن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الياباني، الذي يعد أحد أقوى المنتخبات الآسيوية عبر التاريخ، ومتصدر ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، بعد الانتصار على الصين7 /صفر، والبحرين 5 /صفر. ويمتلك الأخضر ذكرى رائعة في المواجهة الأخيرة التي جمعت الطرفين على إستاد الجوهرة قبل 3 سنوات، التي حقق خلالها الانتصار بهدف فراس البريكان. والمفارقة أن المباراة كانت تجمع الطرفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما يبشر الأخضر لتجاوز عقبة اليابان.
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