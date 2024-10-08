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لدغة تنثر التفاؤل الأخضر

10/8/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الياباني، غدا، على إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الثالثة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. وكان الأخضر تعادل في الجولة الأولى مع إندونيسيا 1 /1، قبل أن يكسب الصين 2 /1، ليحصد 4 نقاط في أول جولتين، ولكن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الياباني، الذي يعد أحد أقوى المنتخبات الآسيوية عبر التاريخ، ومتصدر ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، بعد الانتصار على الصين7 /صفر، والبحرين 5 /صفر. ويمتلك الأخضر ذكرى رائعة في المواجهة الأخيرة التي جمعت الطرفين على إستاد الجوهرة قبل 3 سنوات، التي حقق خلالها الانتصار بهدف فراس البريكان. والمفارقة أن المباراة كانت تجمع الطرفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما يبشر الأخضر لتجاوز عقبة اليابان.

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