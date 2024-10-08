أزمة تؤرق هلال جيسوس

(MENAFN
- Al Watan)
رغم المستوى المذهل للهلال خلال الموسم الحالي، ورغم أنه يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في 6 مباريات، وانتصر في أول مباراتين بدوري
أبطال آسيا للنخبة، ويتصدر المجموعة الثانية ((غرب القارة)) بالعلامة الكاملة أيضا، وعبر إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه يعاني بشدة من أزمة واضحة متمثلة في استقبال الأهداف بشكل مستمر.
أزمة رئيسية
عانى الهلال بشكل واضح من استقبال الأهداف بصورة مستمرة على عكس الموسم الماضي الذي شهد ظهورًا مميزًا من الحارس المغربي ياسين بونو بجانب الخط الخلفي.
صحيح أن معدل استقبال الأزرق للأهداف ليس ضخمًا خلال 11 مباراة خاضها هذا الموسم بواقع 9 أهداف، إلا أن سهولة الوصول لمرماه تعد بمثابة الأزمة الرئيسية التي تؤرق مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.
مساحات بالجملة
يعاني الزعيم في الموسم الحالي من مساحات بالجملة خلف خط الدفاع، بسبب التقدم الزائد، حيث تقوم الأندية بإرسال الكرات الطولية واستغلال سرعات المهاجمين لتهديد مرمى الزعيم، وهو ما نجح فيه الأهلي.
وسبق وأن انتقد جيسوس هذه النقطة، خصوصاً بعد مباراة الخلود التي حسمها 4/ 2، في الجولة الخامسة، بقوله، ((لم أشعر بالسعادة لأننا استقبلنا هدفين، ويجب علينا العمل بصورة أكبر للخروج بشباك نظيفة، فنحن نعاني من أخطاء دفاعية واضحة)).
تصحيح الأوضاع
سيكون جيسوس مطالباً بتصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي الحالية، خصوصاً وأن الهلال مقبل على عديد من التحديات الصعبة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وإذا ما استمرت الأزمة فإن الفريق سيعاني كثيرًا مع ضغط المباريات.
-الهلال عانى خلال ما مضى من الموسم من خلل دفاعي
-11 هدفًا استقبلها الزعيم خلال 9 مواجهات
-المساحات الواضحة في دفاع الأزرق ظهرت بشكل واضح
-جيسوس اشتكى من المشكلة ويعمل على حلها
-الدفاع الهلالي اختلف بصورة كبيرة عن الموسم الماضي
-استقبال الأهداف السهلة يؤرق مدرب الفريق
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