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أزمة تؤرق هلال جيسوس

10/8/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم المستوى المذهل للهلال خلال الموسم الحالي، ورغم أنه يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في 6 مباريات، وانتصر في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا للنخبة، ويتصدر المجموعة الثانية ((غرب القارة)) بالعلامة الكاملة أيضا، وعبر إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه يعاني بشدة من أزمة واضحة متمثلة في استقبال الأهداف بشكل مستمر.
أزمة رئيسية
عانى الهلال بشكل واضح من استقبال الأهداف بصورة مستمرة على عكس الموسم الماضي الذي شهد ظهورًا مميزًا من الحارس المغربي ياسين بونو بجانب الخط الخلفي.
صحيح أن معدل استقبال الأزرق للأهداف ليس ضخمًا خلال 11 مباراة خاضها هذا الموسم بواقع 9 أهداف، إلا أن سهولة الوصول لمرماه تعد بمثابة الأزمة الرئيسية التي تؤرق مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.
مساحات بالجملة
يعاني الزعيم في الموسم الحالي من مساحات بالجملة خلف خط الدفاع، بسبب التقدم الزائد، حيث تقوم الأندية بإرسال الكرات الطولية واستغلال سرعات المهاجمين لتهديد مرمى الزعيم، وهو ما نجح فيه الأهلي.
وسبق وأن انتقد جيسوس هذه النقطة، خصوصاً بعد مباراة الخلود التي حسمها 4/ 2، في الجولة الخامسة، بقوله، ((لم أشعر بالسعادة لأننا استقبلنا هدفين، ويجب علينا العمل بصورة أكبر للخروج بشباك نظيفة، فنحن نعاني من أخطاء دفاعية واضحة)).
تصحيح الأوضاع
سيكون جيسوس مطالباً بتصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي الحالية، خصوصاً وأن الهلال مقبل على عديد من التحديات الصعبة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وإذا ما استمرت الأزمة فإن الفريق سيعاني كثيرًا مع ضغط المباريات.
-الهلال عانى خلال ما مضى من الموسم من خلل دفاعي
-11 هدفًا استقبلها الزعيم خلال 9 مواجهات
-المساحات الواضحة في دفاع الأزرق ظهرت بشكل واضح
-جيسوس اشتكى من المشكلة ويعمل على حلها
-الدفاع الهلالي اختلف بصورة كبيرة عن الموسم الماضي
-استقبال الأهداف السهلة يؤرق مدرب الفريق

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