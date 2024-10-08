Wednesday, 09 October 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من هو نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بالوكالة؟

10/8/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تولى نعيم قاسم منصب الرئيس المؤقت لحزب الله منذ مقتل زعيمه حسن نصر الله بهجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل العديد من كبار مسؤولي الجماعة المسلحة اللبنانية.
وألقى قاسم خطابا متلفزا، زعم فيه أن القدرات العسكرية للحركة سليمة، وأن الإسرائيليين سوف يعانون أكثر مع استمرار القتال.
المؤسسون
مثل نصر الله، يعتبر قاسم أحد الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي الشيعي والجماعة المسلحة، لكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يفتقر إلى كاريزما الزعيم السابق ومهاراته الخطابية.
مع ذلك، كان رجل الدين ذو العمامة البيضاء واللحية الرمادية هو الوجه العام للجماعة في كثير من الأحيان. وبعد أن اختفى نصر الله خوفًا من اغتياله على يد إسرائيل، ولم يظهر إلا في الخطب المتلفزة، استمر قاسم في الظهور بالتجمعات والاحتفالات، وأجرى مقابلات عدة مع الصحفيين الأجانب.
وقال مهند الحاج علي، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط وباحث في شؤون حزب الله، إن الكثيرين ينظرون إلى قاسم على أنه ((أكثر تطرفا)) من نصر الله، على الأقل في تصريحاته العامة.
وقد فرضت الولايات المتحدة، التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، عقوبات على قاسم.
النشأة
ولد قاسم في بلدة كفرفيلا بجنوب لبنان، ودرس الكيمياء في الجامعة اللبنانية، قبل أن يعمل سنوات عدة مدرسا للكيمياء.
في الوقت نفسه، تابع دراساته الدينية، وشارك في تأسيس الاتحاد اللبناني للطلاب المسلمين، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام الديني بين الطلاب.
وفي سبعينيات القرن العشرين، انضم قاسم إلى حركة ((المحرومين))، وهي منظمة سياسية أسسها الإمام موسى الصدر، ودفعت من أجل تمثيل أكبر للمجتمع الشيعي اللبناني الذي كان مهملا ومُفقَرا تاريخيا. وقد تحولت هذه المجموعة إلى حركة أمل، إحدى الجماعات المسلحة الرئيسية في الحرب الأهلية اللبنانية، وهي الآن حزب سياسي قوي.
ومنذ عام 1991، شغل منصب نائب الأمين العام للجماعة تحت قيادة عباس الموسوي، سلف نصر الله، الذي قُتل إثر هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية في عام 1992.

MENAFN08102024000089011017ID1108760256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث