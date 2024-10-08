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حملة أبحر الشمالية تستعيد 1.5 مليون م2 من الأراضي الحكومية

10/8/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة جدة تهيئة الشواطئ في المواقع المستعادة بالواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية، وذلك لإعادة فتحها للمتنزهين، بعد أن تمت إزالة التعديات عليها.
واستعادت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات المعنية أرضا حكومية تطل على شرم أبحر والبحر المفتوح في الواجهة البحرية بأبحر الشمالية على مساحة قدرت بنحو 184 ألف متر مربع.
جاء ذلك بعد التحقق من وجود التعدي والاستيلاء على المواقع بطريقة غير شرعية. كما تمت إزالة التعديات في موقع آخر مطل على شرم أبحر، تقدر مساحته بأكثر من 125 ألف متر مربع.
15 تعديا
وسبق أن استعادت الأمانة 13 موقعا على الواجهة البحرية بمنطقة أبحر الشمالية، ليصل عدد المواقع 15 موقعا، منها 7 مواقع على شاطئ شرم أبحر الشمالي بمساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع.
كما استعادت أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية، أمس، ثلاثة مواقع بمساحة 23.125 مترًا مربعًا على واجهة شرم أبحر الشمالي، ضمن جهودها لاستعادة الأراضي الحكومية، وحماية الممتلكات العامة من التعدي، وإزالة التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.
وشددت الأمانة على استمرار الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، لتعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهة سياحية واستثمارية.
حملة أمانة جدة على تعديات أبحر الشمالية
تستمر الحملة منذ أسابيع عدة بعد ثبوت التعدي على أراض حكومية.
تسببت التعديات في حجب البحر كمتنفس للعامة.
5 مواقع تمت إزالة التعديات بها بالمشاركة مع جهات عدة.
7 مواقع منها تقدر مساحتها بـ1.5 مليون متر مربع.
ملاحقة المعتدين ومحاسبتهم عبر الجهات المعنية.
ثبوت عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين.

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