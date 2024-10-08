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237 قضية إدارية والاعتراض على القرار يتصدر

10/8/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت طلبات القضايا الإدارية 237 طلبا، وتصدر الاعتراض على القرارات إجمالي القضايا المرفوعة بـ48 طلبا، تلته طلبات إعادة النظر بـ46 طلبا، ثم طلبات تجاوز أو تعدي بعض الجهات بـ32 طلبا، ثم طلب مساعدة مالية بـ22 طلبا، بينما سجلت طلبات طول مدة الإجراءات 21 طلبا، ثم 17 طلبا للتعليم، وذلك وفقا لتقرير جمعية حقوق الإنسان لعام 2023.
وسجلت قضايا طلب الجنسية 16 طلبا، و16 طلبا للعلاج، وبلغت طلبات استشارة قانونية 13 طلبا، وطلبات أوراق ثبوتية 4 طلبات، وهناك طلبان لقضايا أخطاء طبية.
القضايا الإدارية
القضايا الإدارية هي الدعاوى الناتجة من المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جهة ثانية، وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، لمخالفتها أحكام القانون، والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات، أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة.
الدمام تتصدر
تصدرت الدمام عدد المتقدمين بالقضايا (48 ذكرا - 25 أنثى)، تلتها جازان (39 ذكرا - 24 أنثى)، وحلت الرياض ثالثة بواقع شكاوى من ((12 ذكرا - 12 أنثى))، ثم منطقة عسير (15 ذكرا - 7 إناث)، تلتها منطقة المدينة المنورة (8 ذكور - 14 أنثى)، وسجلت جدة 21 شكوى (11 ذكرا - 10 إناث)، ثم مكة المكرمة (4 ذكور- 4 إناث)، فالقصيم (ذكران وأنثى واحدة)، وأخيرا الجوف بواقع شكوى واحدة لرجل.
السعوديون الأعلى
تصدر السعوديون قائمة المتقدمين بالشكاوى بواقع 116 مواطنا، ثم البدون بواقع 24 شخصا، ثم اليمنيون بـ21، ثم 8 سوريين، و5 أشخاص من قبائل نازحة، و4 فلسطينيين، و4 مصريين، وشكاوى من أشخاص ينتمون لجنسيات أخرى، شملت الأردن والبحرين والسودان والصومال والفلبين والمغرب وإندونيسيا وأوغندا وباكستان، وغيرها.
أعلى المناطق من حيث الشكاوى
- الدمام 73
- جازان 63
- الرياض 24
- المدينة المنورة 22
- عسير 22
- جدة 21
- مكة المكرمة 8
الشكاوى حسب الجهات المتظلم منها
49 وزارة الداخلية
44 القطاع التعليمي
38 القطاع الصحي
36 القطاع الأمني
19 القطاع القضائي
14 الجمعيات الخيرية
8 القطاع البلدي والإسكاني
8 القطاع الاجتماعي
6 الأحوال المدنية
7 القطاع المالي
4 التأهيل الشامل
2 التأمينات الاجتماعية
2 جهة العمل

MENAFN08102024000089011017ID1108760254

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