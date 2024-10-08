أمير المدينة المنورة يكرم الغيلاني وطاشكندي بجائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية

MENAFN - Al Watan) تكريم الغيلاني وطاشكندي بجائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية

المدينة المنورة -

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أهمية جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية ودورها الفاعل في دعم رجال الفكر والأدب والمهتمين بالبحوث التاريخية وتعزيز النشاط الثقافي المرتبط بتاريخ الجزيرة العربية في ظل العناية التي توليها حكومة خادم_الحرمين_الشريفين‬ وسمو ولي_العهدلدعم المشهد الثقافي بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية_السعودية_2030

و أشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بمسيرة أمين مدني -رحمه الله- في خدمة دينه ومجتمعه وتاريخ وطنه، مشيراً إلى مسيرته التي تستحق أن تتوج بجائزة تحمل اسمه وتليق بهذه القامة الوطنية، وشكر سموه القائمين على الجائزة وأعضاء اللجنة العلمية.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل توزيع الجائزة الليلة في قصر سموه الكريم في حي سلطانة في المدينة المنورة.

تاريخ مكة والمدينة وثقافة البحر

وكانت الأمانة العامة لـ للجائزة قد أعلنت في وقت سابق عن منح الجائزة في دورتها التاسعة لكل من: الشيخ حمود بن حمد بن محمد بن جويد الغيلاني من سلطنة عُمان، عن موضوع "الخليج العربي وثقافة البحر والجذور التاريخية لشعوب الخليج العربية في علاقتهم بالبحر" لدوره الملموس في نشر ثقافة المعرفة بالجوانب التراثية والحضارية المرتبطة بالبحر في سلطنة عمان ودول المنطقة؛ ولكونه من الباحثين المميزين في مجال التاريخ البحري في الخليج العربي.. والأستاذ الدكتور عباس صالح طاشكندي عن مجمل أعماله وبحوثه العلمية المتنوعة فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية وخاصة في دراساتها المرتبطة بتاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين الشريفين.

وعن أسرة آل مدني قال الدكتور نزار مدني: "بإسمي وبالنيابة عن أسرة آل مدني، يسعدنا جميعاً أن نحتفي في هذه الأمسية بكل من: الأستاذ الدكتور عباس بن صالح طاشكندي، والشيخ حمود بن حمد بن محمد بن جويد الغيلاني الفائزيْن بجائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية في هذه الدورة التاسعة، وإننا في الوقت الذي نزف لهما التهاني فإننا نعرب عن تقديرنا لما أسهما به من أعمال علمية وبحثية وتوثيقية مهمة فيما يخص تاريخ الجزيرة العربية وآثارها ومجتمعها، كما نعبر عن أطيب تمنياتنا لهما بالمزيد من الإنجاز والإبداع في مسيرتهما العلمية والبحثية".

مشارب التاريخ ومساربه الحضارية

وعبر الأستاذ الدكتور عباس طاشكندي الفائز الأول عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: "إنني طالب علم، وعاشق لكل شبر من الديار الطاهرة، شاءت إرادة الله، وحسن ظن القائمين على الجائزة المرموقة، والتي تحمل اسم السيد أمين مدني، ذلك الرجل الذي إنطوت حياته في رحمة ربه، ولم ينطو وهج أعماله في دراساته، حين قيض الله في بلاده دولة تعرف أقدار الرجال، وأبناء بررة يحيون ذكراه بجائزة تحمل إسمه، وتحقق بمجالسها العلمية كل طموح في الإحتفاء بالدراسات المميزة عن الجزيرة العربية. في هذا الإطار المتوهج كان ترشيحي لنيل الجائزة. والشكر واجب، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

فيما أكد الشيخ حمود الغيلاني الفائز الثاني في كلمته "إن تشريفي بالفوز بجائزة أمين مدني هو تكريمٌ وفخرٌ أسال الله العلي القدير استحقاقها، حيث إن هذه الجائزة الداعمة للتاريخيين والمؤرخين تبرز جزءاً من فكر وفلسفة الأستاذ أمين مدني المعني بدراسة مشارب التاريخ في شبه الجزيرة العربية ومساربه الحضارية.. لتعكس فلسفته في قراءة الإنسان في الجزيرة العربية ومسارات تحركه الإنساني، ولا تُمثل لحظة فخر بالنسبة لي فحسب، بل تُعد محفزاً ومُشجعاً للاستمرار في العطاء والبحث والتوثيق".