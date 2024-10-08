منصات للتطوير العقارى تطرح مشروعًا باستثمارات 4 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة منصات للتطوير العقارى لطرح مشروع فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومبيعات مستهدفة نحو 7 مليارات جنيه.

قال إسلام خميس، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 24 ألف متر مربع بنشاط إدارى تجارى فى منطقة التجمع الخامس.

موضوعاتالإسكان: الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل مختلف المشروعات “الإسكان” تسلم 50 فيلا لحاجزيها بمشروع“صوارى” فى الإسكندرية علاء فكرى:“بيتا للتطوير” تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2025

وأضاف خميس لـ”البورصة”، أنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.

وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى والبنكى ضمن خطتها لتسريع تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، لافتًا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه منذ بداية عام 2024.

وقال خميس، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمختلف مشروعاتها خلال العام الماضى بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 800 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الإنشائية بقيمة 600 مليون جنيه حتى الآن.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الانشائية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

وقال إن حجم استثمارات شركة“منصات” بالقطاع العقارى يبلغ نحو 30 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة.

وأضاف أن أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 25% بنهاية العام الجارى نتيجة زيادة حجم الطلب، لافتًا إلى أن شراء العقار يظل هو الملاذ الآمن للاستثمار.