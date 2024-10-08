منصات للتطوير العقارى تطرح مشروعًا باستثمارات 4 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة منصات للتطوير العقارى لطرح مشروع فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومبيعات مستهدفة نحو 7 مليارات جنيه.
قال إسلام خميس، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 24 ألف متر مربع بنشاط إدارى تجارى فى منطقة التجمع الخامس.
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وأضاف خميس لـ”البورصة”، أنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى والبنكى ضمن خطتها لتسريع تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال العام الجارى، لافتًا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه منذ بداية عام 2024.
وقال خميس، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمختلف مشروعاتها خلال العام الماضى بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 800 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الإنشائية بقيمة 600 مليون جنيه حتى الآن.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الانشائية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.
وقال إن حجم استثمارات شركة“منصات” بالقطاع العقارى يبلغ نحو 30 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق القاهرة.
وأضاف أن أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 25% بنهاية العام الجارى نتيجة زيادة حجم الطلب، لافتًا إلى أن شراء العقار يظل هو الملاذ الآمن للاستثمار.
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