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تحالف ميرميك ـ الحاذق يتقدم بالعروض الفنية لتطوير خط الفردان ـ بئر العبد - جريدة البورصة

10/8/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدم تحالف”ميرميك الإيطالية” و”شركة حاذق للإنشاءات” بالعروض الفنية لتطوير نظم الإشارات والتحكم فى خط سكة حديد“الفردان ـ بئر العبد” بطول 100 كم بالاضافة إلى وصلة شرق التفريعة بطول 44 كم، للهيئة القومية للسكك الحديدية.

وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يتم البت فى العروض الفنية الشهر الجارى، فيما سيتم تقديم العروض المالية فى نوفمبر، على أن يبدأ العمل فى تطوير نظم الإشارات خلال الربع الأول من العام المقبل.

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وبحسب المصادر، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 130 مليون يورو وفقا للمواصفة الأولية التى حددتها الهيئة عند توقيع مذكرة الشروط والأحكام مع التحالف، وتشمل تنفيذ وتوريد نظم الإشارات والاتصالات للخط الجديد.

وفى السياق، أوضحت المصادر لـ“البورصة”، أنه تم الانتهاء من 80% فرش البازلت وتركيب الفلنكات على طول الخط بواسطة شركات صيانة وتجديد السكة بهيئة السكك الحديدية الوطنية“إيرتراك” و”إيرماس”.

سبق وأن تم توقيع اتفاقية شروط وأحكام فى يوينو 2024، لتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط الفردان -بئر العبد ـ بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرميك الايطالية.

يأتى مشروع التطوير بالتزامن مع التشغيل التجريبى لأول قطار ركاب يصل إلى مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد غياب دام 57 عامًا، ويدخل المشروع ضمن الممر اللوجستى طابا / العريش ويهدف إلى تحسين شبكة السكك الحديدية فى شمال سيناء

وربطها بغرب قناة السويس، كما يُعد المشروع جزءاً من المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء وتعزيز ارتباطها بالمناطق المحيطة، مما يفتح المجال لعوائد اقتصادية كبيرة ويسهم فى تحسين البنية التحتية للنقل.


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