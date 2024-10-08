تحالف ميرميك ـ الحاذق يتقدم بالعروض الفنية لتطوير خط الفردان ـ بئر العبد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدم تحالف”ميرميك الإيطالية” و”شركة حاذق للإنشاءات” بالعروض الفنية لتطوير نظم الإشارات والتحكم فى خط سكة حديد“الفردان ـ بئر العبد” بطول 100 كم بالاضافة إلى وصلة شرق التفريعة بطول 44 كم، للهيئة القومية للسكك الحديدية.
وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يتم البت فى العروض الفنية الشهر الجارى، فيما سيتم تقديم العروض المالية فى نوفمبر، على أن يبدأ العمل فى تطوير نظم الإشارات خلال الربع الأول من العام المقبل.
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وبحسب المصادر، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 130 مليون يورو وفقا للمواصفة الأولية التى حددتها الهيئة عند توقيع مذكرة الشروط والأحكام مع التحالف، وتشمل تنفيذ وتوريد نظم الإشارات والاتصالات للخط الجديد.
وفى السياق، أوضحت المصادر لـ“البورصة”، أنه تم الانتهاء من 80% فرش البازلت وتركيب الفلنكات على طول الخط بواسطة شركات صيانة وتجديد السكة بهيئة السكك الحديدية الوطنية“إيرتراك” و”إيرماس”.
سبق وأن تم توقيع اتفاقية شروط وأحكام فى يوينو 2024، لتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط الفردان -بئر العبد ـ بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرميك الايطالية.
يأتى مشروع التطوير بالتزامن مع التشغيل التجريبى لأول قطار ركاب يصل إلى مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد غياب دام 57 عامًا، ويدخل المشروع ضمن الممر اللوجستى طابا / العريش ويهدف إلى تحسين شبكة السكك الحديدية فى شمال سيناء
وربطها بغرب قناة السويس، كما يُعد المشروع جزءاً من المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء وتعزيز ارتباطها بالمناطق المحيطة، مما يفتح المجال لعوائد اقتصادية كبيرة ويسهم فى تحسين البنية التحتية للنقل.
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