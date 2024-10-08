Wednesday, 09 October 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يعمق خسائره إلى 5%.. وخام برنت دون 77 دولارًا - جريدة البورصة

10/8/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه هبوطي يدعمه عمليات جني الأرباح وارتفاع الإنتاج في ليبيا، ومع استمرار تقييم المستثمرين للأوضاع في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 5.2% أو 4.22 دولار إلى 76.71 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة وود ماكنزى: ارتفاع أسعار النفط يضر اقتصاد الولايات المتحدة البعثات التجارية.. مفتاح الصادرات المصرية للتغلّب على المنافسة العالمية هل انتهى تراجع الدولار؟

وانخفضت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 5.3%، أو بمقدار 4.08 دولار إلى 73.06 دولار للبرميل.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإنتاج اليومي وصل إلى 1.133 مليون برميل خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بعد التعافي من حالة القوة القاهرة التي أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج.

كما خيب اجتماع عقدته السلطات في الصين الثلاثاء آمال المستثمرين في إطلاق حزمة تحفيزية جديدة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما شأنه بقاء الطلب الصيني على النفط عند التوقعات الضعيفة السابقة.

ومنذ هاجمت إيران إسرائيل بنحو 200 صاروخ في يوم الثلاثاء الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% حتى إغلاق أمس، وسط توقعات برد إسرائيلي وشيك يمكن أن يطال المنشآت النفطية والنووية.

المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108760249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث