النفط يعمق خسائره إلى 5%.. وخام برنت دون 77 دولارًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه هبوطي يدعمه عمليات جني الأرباح وارتفاع الإنتاج في ليبيا، ومع استمرار تقييم المستثمرين للأوضاع في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 5.2% أو 4.22 دولار إلى 76.71 دولار للبرميل.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 5.3%، أو بمقدار 4.08 دولار إلى 73.06 دولار للبرميل.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإنتاج اليومي وصل إلى 1.133 مليون برميل خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بعد التعافي من حالة القوة القاهرة التي أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج.

كما خيب اجتماع عقدته السلطات في الصين الثلاثاء آمال المستثمرين في إطلاق حزمة تحفيزية جديدة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما شأنه بقاء الطلب الصيني على النفط عند التوقعات الضعيفة السابقة.

ومنذ هاجمت إيران إسرائيل بنحو 200 صاروخ في يوم الثلاثاء الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% حتى إغلاق أمس، وسط توقعات برد إسرائيلي وشيك يمكن أن يطال المنشآت النفطية والنووية.

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