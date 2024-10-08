تابعة لساويرس تبدأ حملة تنقيب مكثفة عن الذهب فى وادى دبور - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقوم شركة“أخ جولد” للتعدين بتنفيذ حملة مكثفة للحفر في مصر للتنقيب عن الذهب فى وادى دبور، بحسب ما كشفت شركة“إليمنتال ألتوس رويالتيس” فى بيان.

وقالت شركة“ألتوس رويالتيس” شريك الأقلية فى شركة التنقيب إن حملة الحفر هى الثانية منذ استحواذ شركة“إن توميتالز In2Metals” التى تمتلكها عائلة ساويرس على حصة 80.1% في شركتهم الفرعية“أخ جولد” قبل عام.

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وذكرت أن منطقة وادي دبور، تقع على بُعد 40 كيلومترًا غرب منجم السكري، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

وكشفت“إليمنتال ألتوس رويالتيس”، أن“إن تو ميتالز” اكتشفت مؤخراً رواسب جديدة في منطقة“السكرى الصغير” التي تقع على بُعد 10 كيلومترات جنوب شرق وادي دبور، ما يشير إلى وجود إمكانات واعدة لاكتشافات جديدة في المنطقة.

وبحسب إفصاح لشركة“إليمنتال ألتوس رويالتيس” التى تمتلك 19.9% من شركة“أخ جولد”، فإنها حصلت على 400 ألف دولار من الصفقة مؤخرًا.

وذكرت أنها بجانب حصتها فى“أخ جولد” التى ستحتفظ بها فإنها تمتلك حقوق ملكية غير محدودة بنسبة 1.5% من العوائد الناتجة عن التراخيص الحالية، التي تغطي مساحة 1325 كيلومتر مربع.

كما تمتلك حقًا في دفعة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار عند اكتشاف 3 ملايين أوقية من الذهب في هذه التراخيص.

وقال فريدريك بيل، الرئيس التنفيذي لـ”إليمنتال ألتوس”، إنهم يتابعون التقدم الذي تحققه“إن توميتالز In2Metals” في مصر باهتمام كبير.

وذكر أن كون“إن توميتالز” جزءًا من مجموعة“لامنشا” التي تمتلكها عائلة ساويرس المصرية، فإنها تعد التزاما من العائلة بدعم وتطوير قطاع التعدين في مصر بشكل مباشر ومستمر.