تابعة لساويرس تبدأ حملة تنقيب مكثفة عن الذهب فى وادى دبور - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقوم شركة“أخ جولد” للتعدين بتنفيذ حملة مكثفة للحفر في مصر للتنقيب عن الذهب فى وادى دبور، بحسب ما كشفت شركة“إليمنتال ألتوس رويالتيس” فى بيان.
وقالت شركة“ألتوس رويالتيس” شريك الأقلية فى شركة التنقيب إن حملة الحفر هى الثانية منذ استحواذ شركة“إن توميتالز In2Metals” التى تمتلكها عائلة ساويرس على حصة 80.1% في شركتهم الفرعية“أخ جولد” قبل عام.
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وذكرت أن منطقة وادي دبور، تقع على بُعد 40 كيلومترًا غرب منجم السكري، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.
وكشفت“إليمنتال ألتوس رويالتيس”، أن“إن تو ميتالز” اكتشفت مؤخراً رواسب جديدة في منطقة“السكرى الصغير” التي تقع على بُعد 10 كيلومترات جنوب شرق وادي دبور، ما يشير إلى وجود إمكانات واعدة لاكتشافات جديدة في المنطقة.
وبحسب إفصاح لشركة“إليمنتال ألتوس رويالتيس” التى تمتلك 19.9% من شركة“أخ جولد”، فإنها حصلت على 400 ألف دولار من الصفقة مؤخرًا.
وذكرت أنها بجانب حصتها فى“أخ جولد” التى ستحتفظ بها فإنها تمتلك حقوق ملكية غير محدودة بنسبة 1.5% من العوائد الناتجة عن التراخيص الحالية، التي تغطي مساحة 1325 كيلومتر مربع.
كما تمتلك حقًا في دفعة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار عند اكتشاف 3 ملايين أوقية من الذهب في هذه التراخيص.
وقال فريدريك بيل، الرئيس التنفيذي لـ”إليمنتال ألتوس”، إنهم يتابعون التقدم الذي تحققه“إن توميتالز In2Metals” في مصر باهتمام كبير.
وذكر أن كون“إن توميتالز” جزءًا من مجموعة“لامنشا” التي تمتلكها عائلة ساويرس المصرية، فإنها تعد التزاما من العائلة بدعم وتطوير قطاع التعدين في مصر بشكل مباشر ومستمر.
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