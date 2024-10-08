يورومينا 2 يسعى لبيع حصته فى العيون الدولى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى صندوق يورومينا 2 للاستثمار المباشر لبيع كامل مساهماته فى العيون الدولى البالغة نحو 51%.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الصندوق يفاوض حاليًا 2 من المستثمرين لشراء الحصة، أحدهما مستثمر محلى والآخر مستثمر أجنبي.

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وأوضحت المصادر، أن الأحداث الأخيرة فى لبنان دفعت الصندوق الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا له للإسراع فى عملية التخارج، ويجرى حاليًا عملية التقييم للاتفاق على عملية البيع.

وفى عام 2012 استحوذ صندوق“يورومينا 2” أحد صناديق الأسهم الخاصة الأكثر نشاطاً فى الشرق الأوسط، على 51 % من أسهم“مستشفى العيون الدولى”، وكان ذلك الاستثمار الأول فى القطاع الصحى فى مصر بعد 25 يناير.

وأكدت المصادر، على أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إتمام عملية البيع، مرجحًا إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول 2025.

وقالت مصادر لـ”البورصة” فى أغسطس الماضي أن هناك صفقة محتملة على حصة حاكمة من أسهم مستشفى العيون الدولى.

وتأسست مستشفى العيون الدولى المتخصصة فى مجال طب وجراحة العيون فى عام 1999، وتضم عدة أفرع، وبدأت انتشارها الجغرافى من فروع الدقى ومصر الجديدة، وتمتلك أيضًا قسم العيون فى مستشفى دار الفؤاد، وفرعًا فى الفيوم.