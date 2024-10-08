Wednesday, 09 October 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يورومينا 2 يسعى لبيع حصته فى العيون الدولى - جريدة البورصة

10/8/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يسعى صندوق يورومينا 2 للاستثمار المباشر لبيع كامل مساهماته فى مستشفى العيون الدولى البالغة نحو 51%.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الصندوق يفاوض حاليًا 2 من المستثمرين لشراء الحصة، أحدهما مستثمر محلى والآخر مستثمر أجنبي.

موضوعات متعلقة البعثات التجارية.. مفتاح الصادرات المصرية للتغلّب على المنافسة العالمية هل انتهى تراجع الدولار؟ تابعة لـ”استادات” تستهدف جولة تمويلية بـ1.5 مليون دولار

وأوضحت المصادر، أن الأحداث الأخيرة فى لبنان دفعت الصندوق الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا له للإسراع فى عملية التخارج، ويجرى حاليًا عملية التقييم للاتفاق على عملية البيع.

وفى عام 2012 استحوذ صندوق“يورومينا 2” أحد صناديق الأسهم الخاصة الأكثر نشاطاً فى الشرق الأوسط، على 51 % من أسهم“مستشفى العيون الدولى”، وكان ذلك الاستثمار الأول فى القطاع الصحى فى مصر بعد 25 يناير.

وأكدت المصادر، على أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إتمام عملية البيع، مرجحًا إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول 2025.

وقالت مصادر لـ”البورصة” فى أغسطس الماضي أن هناك صفقة محتملة على حصة حاكمة من أسهم مستشفى العيون الدولى.

وتأسست مستشفى العيون الدولى المتخصصة فى مجال طب وجراحة العيون فى عام 1999، وتضم عدة أفرع، وبدأت انتشارها الجغرافى من فروع الدقى ومصر الجديدة، وتمتلك أيضًا قسم العيون فى مستشفى دار الفؤاد، وفرعًا فى الفيوم.

MENAFN08102024000202011048ID1108760247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث