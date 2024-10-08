يورومينا 2 يسعى لبيع حصته فى العيون الدولى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يسعى صندوق يورومينا 2 للاستثمار المباشر لبيع كامل مساهماته فى مستشفى
العيون الدولى البالغة نحو 51%.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الصندوق يفاوض حاليًا 2 من المستثمرين لشراء الحصة، أحدهما مستثمر محلى والآخر مستثمر أجنبي.
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وأوضحت المصادر، أن الأحداث الأخيرة فى لبنان دفعت الصندوق الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرًا له للإسراع فى عملية التخارج، ويجرى حاليًا عملية التقييم للاتفاق على عملية البيع.
وفى عام 2012 استحوذ صندوق“يورومينا 2” أحد صناديق الأسهم الخاصة الأكثر نشاطاً فى الشرق الأوسط، على 51 % من أسهم“مستشفى العيون الدولى”، وكان ذلك الاستثمار الأول فى القطاع الصحى فى مصر بعد 25 يناير.
وأكدت المصادر، على أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إتمام عملية البيع، مرجحًا إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول 2025.
وقالت مصادر لـ”البورصة” فى أغسطس الماضي أن هناك صفقة محتملة على حصة حاكمة من أسهم مستشفى العيون الدولى.
وتأسست مستشفى العيون الدولى المتخصصة فى مجال طب وجراحة العيون فى عام 1999، وتضم عدة أفرع، وبدأت انتشارها الجغرافى من فروع الدقى ومصر الجديدة، وتمتلك أيضًا قسم العيون فى مستشفى دار الفؤاد، وفرعًا فى الفيوم.
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