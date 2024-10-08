لتنظيف الموانئ.. المهمل والراكد تبيع بضائع بقيمة 3.8 مليار جنيه منذ 2020 - جريدة البورصة

باعت وحدة“المهمل والراكد” فى مصلحة الجمارك بضائع مهملة فى الموانئ المصرية بنحو 3.8 مليار جنيه منذ تشكيلها بعد انفجار مرفأ بيروت فى 2020، بحسب ما كشفه الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.

وذكر الغتورى أن المصلحة حصلت 56.4 مليون جنيه تعادل 7% من قيمة بضائع بنحو 886 مليون جنيه، وذهبت 2% للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

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ولفت إلى أنه تم تصميم تطبيق آلى لبضائع المهمل وجار تفعيله في جميع المواقع الجمركية.

وكشف أنه تم التصرف فى نحو 24.472 ألف حاوية سواء بالبيع أو الإعدام أو التسليم للجهات المختصة تمثل 93% من الحاويات فى موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة والأدبية وبورسعيد غرب، ويتبقى 1701 حاوية.

ولفت إلى أن البضائع المباعة آلت ملكيتها نتيجة تصالح أو مصادرة، مشيراً إلى أنها تتضمن بضائع عامة، وسيارات، وبضائع سريعة التلف، وبضائع ممنوعة، وهى التي تمنع القوانين والقرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أواستيرادها وكذا المرفوضة رقابياً.

ومنذ تأسيس الوحدة تخلصت من 1500 حاوية من البضائع والمواد الخطرة بالمخازن والمستودعات الجمركية عبر البيع أو التسليم لجهات الاختصاص أو الإعدام.

وقال إنه تم تحرير 115 محضرا للتصرف من مواد خطرة منتهية الصلاحية فى أماكن ضبطها بمعرفة قوات حرس الحدود دون دخولها مخازن داخل الموانئ.

ولفت إلى أنه تم إنهاء التكدسات في المخازن والمستودعات الجمركية والاستفادة من الأماكن التخزينية، حيث تم تسليم الأصناف ذات الطبيعة الأمنية إلى جهات الاختصاص بوزارتى الدفاع والداخلية خصوصاً أجهزة التنصت والأجهزة الإلكترونية المحظورة.

وأوضح أن البضائع التى آلت ملكيتها للدولة هى بضائع مودعة في المستودعات ولم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج، بعد مضى المدة المقررة، وكذلك البضائع القابلة للتلف ولا يجوز بقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، والبضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها أحد إذا انقضى شهر على تركها.

وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون فإن مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهران أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز بقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، وبالنسبة للمستودعات الجمركية يجب ألا تزيد المدة على 9 أشهر قابلة للتجديد.

ونوه بأن تخزين الدخان بالمخازن المخصصة مدته لا تجاوز سنتين بداية من تاريخ التخزين ويجوز إطالة هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.

وأضاف أن البضائع الممنوعة تُباع بموافقة الجهات الرقابية، أما البضائع التى على ذمة قضايا فلا بد من صدور قرارات بالتصرف أو أحكام قضائية ما لم تكن البضائع سريعة التلف، ويمكن البيع لصالح الغير.

وأشار إلى أنه يتم النشر والإعلان عن المزايدات على بوابة التعاقدات العامة والإعلان ومرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

وقال إن المزايدة قد يتم إلغاؤها قبل البت فيها لعدة أسباب بينها الاستغناء عنها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار أو حال عدم استيفاء سوى عرض واحد للشروط.

ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأن المزايدة المحدودة تكون للأصناف التي يخشى عليها من التلف، والحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية، وكذلك الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.