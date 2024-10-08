مايكل سترين يكتب: الدين الذى لا يجب تسميته - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مؤخرا كتيبا مفصلا عن السياسات. لم يَذكُر الكتيب عبارة“الدين الوطني” سوى مرة واحدة.

وفي المناظرة الرئاسية الأمريكية التي جرت الشهر الماضي، لم تُذكَر كلمة“الدين” على الإطلاق، كما لم تُذكَر كلمات مثل“الإيرادات” و”الإنفاق” و”الميزانية”.

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من الإنصاف أن نقول هنا إن هاريس ذَكَرَت عجز الميزانية في كتيب السياسات ومرتين أثناء المناظرة، حيث زعمت أن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية من شأنها أن تزيد من تفاقم العجز وأن سياساتها أكثر مسئولية ماليا، ولكن باستثناء إشارة موجزة هنا أو هناك، لم ينخرط أي من المرشحين في مناقشة جادة لمسار البلاد المالي الكارثي.

الواقع أن ديون أمريكا تتخذ مسارا شديد الخطورة، والصمت ليس حلا، في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، كانت نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39%؛ وبحلول عام 2010، ارتفعت إلى 60.6%.

ويتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس أن ينمو الدين الوطني بشكل مضطرد لعقود من الزمن، ليعادل الناتج الاقتصادي الكلي بحلول عام 2025 ويرتفع إلى 122.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

قد يزعم بعض المراقبين أن إلقاء اللوم عن العجز البنيوي على الإنفاق أو الإيرادات يُـعَـد طريقة محاسبية مُـخـتَـلّـة أو تحليل اقتصادي له دوافع سياسية، لأن العجز يمثل فجوة (الإيرادات مطروحا منها الإنفاق).

وأنا لا أتفق معهم، ذلك أن الاختلال المالي في أمريكا مدفوع بالإنفاق الحكومي المفرط، وليس قِـلة الإيرادات الضريبية.

خلال الفترة من 1974 إلى 2023، بلغ متوسط الإيرادات الضريبية 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ متوسط الإنفاق الحكومي 21%.

وبحلول عام 2034، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تكون العائدات الضريبية أعلى قليلا من هذا المتوسط، عند مستوى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الإنفاق الحكومي سيكون أعلى كثيرا، عند مستوى 24.9%.

وبالتالي بوسعنا أن نعزو ارتفاع الدين الحكومي إلى النفقات، والتي من المتوقع أن تنمو بسرعة أكبر من نمو الإيرادات.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو ثلاث فئات فقط من الإنفاق على مدار العقد المقبل: الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية لكبار السن، ومدفوعات الفائدة على الديون المستحقة (التي من المنتظر أن تتجاوز ميزانية الدفاع هذا العام).

ومن المتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية على كل شيء آخر ــ من الجيش والتعليم إلى البحث العلمي والمتنزهات الوطنية.

وعلى هذا فإن معالجة المشكلة المالية في أمريكا تتطلب الاعتماد بشكل كبير على تخفيضات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن.

بطبيعة الحال، من شأن زيادة العائدات الضريبية أن تقلل من العجز. لكن حتى السماح بانتهاء العمل بتخفيضات عام 2017 الضريبية بالكامل ــ وهي سياسة لا يدعمها ترمب ولا هاريس ــ لن يكون كافيا لمنع الدين من النمو إلى مستويات غير مستدامة في الأمد البعيد، نظرا للزيادة المتوقعة في الإنفاق.

وبحسب نموذج الديون الذي وضعته لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، فإن إلغاء تخفيضات 2017 الضريبية بالكامل، مقترنا بفرض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح كدخل عادي، من شأنه أن يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في عام 2050 بمقدار أربع نقاط مئوية فقط، من 155% إلى 151%.

في ظل أحداث مالية جسيمة عديدة تلوح في الأفق، لابد من ممارسة الضغوط على ترمب وهاريس لحملهما على معالجة هذه القضية، فبادئ ذي بدء، سوف ينتهي العمل بكثير من أحكام تخفيضات 2017 الضريبية العام المقبل.

فكيف يفكر المرشحان في إصلاح قانون الضرائب في ضوء التحديات المالية التي تواجهها الأمة؟

في عام 2035 سيصبح صندوق الضمان الاجتماعي مُـفلِـسا، وسوف ينضب معين صندوق التأمين على المستشفيات التابع لبرنامج الرعاية الطبية لكبار السن في العام التالي.

تتفاوت هذه التقديرات من أمناء البرامج بمرور الوقت اعتمادا على مجموعة متنوعة من العوامل، لكن المال قد ينفد قبل الموعد المتوقع حاليا.

أعلن كل من ترامب وهاريس معارضتهما لخفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن، لكن لم يُـجِـب أي منهما على الأسئلة الواضحة التالية: في ضوء الديون المتزايدة الارتفاع، كيف يمكن تجنب مثل هذه التخفيضات؟ ولماذا يكون تجنبها الاختيار الأفضل؟

من المعقول أن تترأس هاريس، إذا فازت في نوفمبر وأعيد انتخابها في عام 2028، عملية ضخمة لإعادة هيكلة هذه البرامج إذا أفلست صناديق الائتمان في عهدها، وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن نسأل كيف ستتعامل مع مثل هذه المهمة.

يُـعَـد الدين الوطني من القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الولايات المتحدة، وإذا تُرِك دون ضابط أو رابط، فقد يشعل شرارة أزمة مالية حيث يؤدي تآكل ثقة المستثمرين إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقلب أسواق الأسهم بل وحتى مدفوعات فائدة أعلى للحكومة الفيدرالية.

على نحو مماثل، قد يؤدي العجز المستفحل إلى ارتفاع مفاجئ في التضخم المتوقع، فيفرض هذا ضغوطا على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.

قد تحدث مثل هذه الأزمة في المستقبل، لكن الدين كان يلحق الضرر بالاقتصاد لعقود من الزمن.

فوفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، تتسبب كل زيادة في العجز الفيدرالي بمقدار دولار واحد في خفض الاستثمار الخاص بنحو 33 سنتا.

ونتيجة لهذا، أصبح مخزون أمريكا من رأس المال أصغر، وهذا كفيل بجعل العمال أقل إنتاجية، وخفض الأجور، ومن المرجح أن يقلل من المشاركة في قوة العمل.

وبالتالي فإن ارتفاع الديون كان يتسبب تدريجيا وبثبات في تآكل أسس الرخاء.

إلى جانب هذه الأضرار المباشرة، ينطوي العجز المتزايد على تكاليف مرتبطة بالـفُـرَص. ذلك أن النفقات الضخمة لخدمة الدين تقلل من الحيز المالي اللازم للاستثمار في الدفاع الوطني، والبحث العلمي، والسياسات الرامية إلى توسيع الفرص الاقتصادية.

الواقع أن المراقب الحصيف لانتخابات 2024 سوف يستنتج أن هاريس وترمب يتفقان على أقل القليل، ولكن يبدو أنهما يتفقان على أن إحدى أهم القضايا التي تواجه الولايات المتحدة ينبغي تجاهلها أثناء الحملة وتركها دون معالجة خلال الفترة الرئاسية المقبلة، إنهما متفقان بدرجة أكبر من كل التصورات عندما يتعلق الأمر بمستقبل أمريكا الاقتصادي.

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