البعثات التجارية.. مفتاح الصادرات المصرية للتغلّب على المنافسة العالمية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((تصديرى مواد البناء)) يطلق بعثة تجارية إلى نيجيريا نوفمبر المقبل
أصبحت البعثات التجارية أداة رئيسية تلجأ إليها الشركات للفوز بعقود تصديرية للأسواق الخارجية، كما أن لها دور كبير فى بناء جسور اقتصادية قوية مع أسواق متنوعة حول العالم.
ولدورها المحورى، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مجالس التصدير خلال اللقاءات الثنائية التى عقدت معهم الشهرين الماضيين، بتكثيف البعثات التجارية إلى الأسواق التصديرية الواعدة وتحديدًا دول أفريقيا والخليج، للمساهمة فى الوصول بصادرات الدولة إلى 145 مليون دولار صادرات.
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وقالت مجالس تصديرية لـ”لبورصة”، إن البعثات التجارية أحد أهم المحاور الرئيسية لدخول الأسواق الجديدة، لقدرتها على إقناع المستورد بالمنتج المصرى، مقارنة بالمعارض التى تشهد منافسة قوية من دول أخرى وبالتالى يكون أمام المصدر مساحة للمفاضلة بين المنتجات والحصول أفضل تسهيلات.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس يستعد لتنظيم بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لعدد من الدول الأفريقية، لا سيما بعد نمو الطلب التصديرى من أسواق معينة خلال الشهور الماضية.
وأوضح ((وليد الدين))، أن المجلس يستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى نيجيريا، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري النيجيري، خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 15 شركة.
وأشار إلى أن البعثة تأتي ضمن خطة المجلس لزيادة حجم الصادرات إلى دول القارة الأفريقية، خاصة وأن السوق النيجيرى من أهم الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن المجلس نفذ خلال العام الجاري أكثر من 4 بعثات تجارية إلى دول مختلفة ما أسهم فى نمو صادرات القطاع بنسبة 14% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 لتسجل 6.5 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن اختيار القارة الأفريقية كوجهة رئيسية لبعثات المجلس يرجع إلى الصعوبات التى تواجه بعض الشركات للتواجد فى تلك الأسواق مقارنة بسهولة إجراءات الدخول إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن البعثات التجارية تمثل قاطرة حقيقية لدفع عجلة الصادرات، كما أنها أداة فعالة لبناء جسور التعاون التجاري مع الأسواق الخارجية، الأمر الذى يعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعماً كبيراً للبعثات التجارية والمعارض، حيث يتعاون المجلس مع الهيئة العامة للمعارض وصندوق دعم الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري.
وأوضح أن المجلس نظم بعثات حتى الآن إلى الأردن، وكينيا، وأوغندا، وكوت ديفوار، ونحو 20 شركة مصرية تمكنت من توقيع عقود تصديرية مع مستوردين بدولة كوت ديفوار قبل أسابيع لتصدير منتجات وبضائع متنوعة.
كشف وليد جمال الدين أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، لم تؤثر على نشاط البعثات التجارية التي ينظمها المجلس كما أن المجلس حاول توظيفها لزيادة معدلات التصدير.
ونظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة تجارية إلى كوت ديفوار تضم 10 شركات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجاري من أجل زيادة الصادرات الهندسية إلى الدول الأفريقية.
وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس بعثة القطاع في كوت ديفوار، إن البعثة عقدت عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات المستوردة في كوت ديفوار ضمن خطة جرى التجهيز لها من أجل تحقيق مستهدف الزيارة وتوقيع عقود تصديرية في المستقبل للشركات المصرية.
أشار إلى أن البعثات التجارية تساهم فى تحقيق مستهدف الحكومة المصرية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأشارت إلى أن سوق كوت ديفوار سوق حيوي و يأتي ضمن أولويات المجلس كأحد أهم الدول الأفريقية التي يسعى المجلس لزيادة حركة التجارة.
وقال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن أهم مزايا البعثات التجارية هي تكلفتها المنخفضة مقارنة بالمعارض، بالإضافة إلى ضمان تحقيق عوائد استثمارية وتصديرية أفضل بكثير من المشاركة فى المعارض.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات المشاركة في البعثات التجارية تقوم بإجراء دراسات معمقة عن الأسواق المستهدف التواجد بها والشركات المقرر التعاون معها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأوضح أن البعثات التجارية لا تقتصر على مشاركة الشركات والمجلس فقط، بل تشمل أيضًا مشاركة ممثلين رسميين من الحكومة المصرية، مثل مكتب التمثيل التجاري والسفير المصري، بالإضافة إلى سفراء الدول المستضيفة، مما يعزز من حجم التعاون الرسمي بين الدول
وأشار إلى أن المجلس يخطط لإطلاق ثلاث بعثات تجارية العام المقبل إلى كينيا والمغرب وليبيا، وسجلت صادرات مصر من الأثاث خلال أول 8 أشهر من العام الجاري نحو 190 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للأثاث. ((تميم)): تكلفة مشاركة الشركة الواحد فى البعثة تتراوح بين ألف وألفى دولار
وقال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس نظم 12 بعثة تجارية إلى العديد من الأسواق منذ بداية العام وكان أغلبها موجه إلى دول أفريقيا، وبصدد تجهيز بعثات تجارية إلى دول موريتانيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وانجلترا وسلطنة عمان والصين.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة الواحدة المشاركة فى البعثة بدون دعم الدولة تتحمل مصاريف المشاركة والتى تتراوح بين ألف إلى ألفى دولار، وهذا يعد منخفض للغاية مقارنة بتكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية وتتراوح بين 16 و22 ألف دولار.
وأوضح أن البعثات التجارية حققت المستهدف الذي خطط له المجلس، حيث نمت صادرات القطاع من بداية العام وحتى يوليو 2024 بنحو 23% لتسجل3.7 مليار دولار مقارنة بحوالى 3 مليارات دولار.
ونوه إلى أن التوترات الجيوسياسية تزيد من فرصة زيادة التصدير لقطاع الصناعات الغذائية، بدعم من مخاوف بعض دول الشرق الأوسط من توسيع دائرة الصراع وانعكاس ذلك على سلاسل الإمداد.
ومن جانبه، قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن المجلس أرسل بعثتين تجاريتين إلى دولتي كوت ديفوار وغانا العام الماضى، وبصدد تجهيز بعثات تجارية إلى عدد من الدول العربية الأفريقية.
وذكر سرج أن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة فى الشرق الأوسط تعرقل وصول المنتجات إلى بعض الأسواق، ونبحث عن بدئل للحفاظ على نمو صادرات القطاع إلى الأسواق.
وسجلت صادرات المصنوعات الجلدية في أبريل من العام الحالى 21.3 مليون دولار، مقابل 14.5 مليون دولار في أبريل 2023 وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الجلدية.
وقال هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن شركات القطاع بسبب توترات البحر الأحمر، اتخذت الطريق البرى لتصدير منتجاتها إلى دول البحرين وعمان والإمارات.
وتابع أن شركات القطاع ستلجأ للشحن الجوي بدعم من زيادة القيمة المضافة لتصدير منتجات تامة الصنع والترويج لمنتجاتها عبر البعثات التجارية والمعارض الخارجية وأيضًا المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن صادرات الحرف اليدوية ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام الجارى وحتى الآن لتسجل حوالى 500 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار فى عام 2023 . ((شلقانى)): شركتنا تتطلع لتحقيق 200 مليون جنيه صادرات.. والبعثات سبيلنا الوحيد
قال محمد شلقانى، رئيس مجلس إدارة شركة“نفرتيتى للرخام والجرانيت”، إن الشركة أبرمت عقود تصديرية عن طريق البعثات التجارية التى نفذها المجلس إلى دول الأردن وكوت ديفوار خلال العام الجارى.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن شركته تضع آمال كبيرة على البعثات التجارية لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وقالت مها الشيمي، مدير التصدير بشركة الصقر للمنتجات الغذائية، إن الشركة تمكنت من توقيع عقود تصديرية خلال مشاركتها فى البعثات التجارية الأخيرة للمجلس التصدير للصناعات الغذائية إلى دول كينيا والأردن وأوغندا والمغرب.
وأضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف 30% نموًا في الصادرات خلال العام الجاري بدعم من العقود التصديرية المقرر إبرامها مع مستوردين في العراق بدعم من بعثة المجلس الأخيرة إلى العراق.
وأوضحت أن السوق العراقى من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، من بينها العصائر، البسكويت، منتجات الألبان، الخضار المجمد، والشوكولاتة.
وأكدت أن الشركة بصدد تكثيف تواجدها في البعثات التي سينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة لتعظيم أقصى استفادة ممكنة. فاضل” البعثات لعبت دورا جيدا فى نمو صادرات الشركة بنسبة 30%
وقال مهند فاضل، مدير عام شركة دوك للمصنوعات الجلدية، إن الشركة شاركت في بعض البعثات التجارية التي يطلقها المجلس التصديرى لصناعة الجلود كان لها دور في زيادة صادرات الشركة بنسبة لا تقل عن 30%.
وأضاف لـ ((البورصة))، أنهم في انتظار أن يقوم المجلس بتنظيم بعثات تجارية مرة آخرى للمشاركة فيها، وتحقيق خطة الشركة للوصول بالصادرات إلى مليون دولار.
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