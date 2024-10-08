البعثات التجارية.. مفتاح الصادرات المصرية للتغلّب على المنافسة العالمية - جريدة البورصة

أصبحت البعثات التجارية أداة رئيسية تلجأ إليها الشركات للفوز بعقود تصديرية للأسواق الخارجية، كما أن لها دور كبير فى بناء جسور اقتصادية قوية مع أسواق متنوعة حول العالم.

ولدورها المحورى، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مجالس التصدير خلال اللقاءات الثنائية التى عقدت معهم الشهرين الماضيين، بتكثيف البعثات التجارية إلى الأسواق التصديرية الواعدة وتحديدًا دول أفريقيا والخليج، للمساهمة فى الوصول بصادرات الدولة إلى 145 مليون دولار صادرات.

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وقالت مجالس تصديرية لـ”لبورصة”، إن البعثات التجارية أحد أهم المحاور الرئيسية لدخول الأسواق الجديدة، لقدرتها على إقناع المستورد بالمنتج المصرى، مقارنة بالمعارض التى تشهد منافسة قوية من دول أخرى وبالتالى يكون أمام المصدر مساحة للمفاضلة بين المنتجات والحصول أفضل تسهيلات.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس يستعد لتنظيم بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لعدد من الدول الأفريقية، لا سيما بعد نمو الطلب التصديرى من أسواق معينة خلال الشهور الماضية.

وأوضح ((وليد الدين))، أن المجلس يستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى نيجيريا، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري النيجيري، خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 15 شركة.

وأشار إلى أن البعثة تأتي ضمن خطة المجلس لزيادة حجم الصادرات إلى دول القارة الأفريقية، خاصة وأن السوق النيجيرى من أهم الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن المجلس نفذ خلال العام الجاري أكثر من 4 بعثات تجارية إلى دول مختلفة ما أسهم فى نمو صادرات القطاع بنسبة 14% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 لتسجل 6.5 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن اختيار القارة الأفريقية كوجهة رئيسية لبعثات المجلس يرجع إلى الصعوبات التى تواجه بعض الشركات للتواجد فى تلك الأسواق مقارنة بسهولة إجراءات الدخول إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن البعثات التجارية تمثل قاطرة حقيقية لدفع عجلة الصادرات، كما أنها أداة فعالة لبناء جسور التعاون التجاري مع الأسواق الخارجية، الأمر الذى يعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم دعماً كبيراً للبعثات التجارية والمعارض، حيث يتعاون المجلس مع الهيئة العامة للمعارض وصندوق دعم الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري.

وأوضح أن المجلس نظم بعثات حتى الآن إلى الأردن، وكينيا، وأوغندا، وكوت ديفوار، ونحو 20 شركة مصرية تمكنت من توقيع عقود تصديرية مع مستوردين بدولة كوت ديفوار قبل أسابيع لتصدير منتجات وبضائع متنوعة.

كشف وليد جمال الدين أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، لم تؤثر على نشاط البعثات التجارية التي ينظمها المجلس كما أن المجلس حاول توظيفها لزيادة معدلات التصدير.

ونظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة تجارية إلى كوت ديفوار تضم 10 شركات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجاري من أجل زيادة الصادرات الهندسية إلى الدول الأفريقية.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس بعثة القطاع في كوت ديفوار، إن البعثة عقدت عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات المستوردة في كوت ديفوار ضمن خطة جرى التجهيز لها من أجل تحقيق مستهدف الزيارة وتوقيع عقود تصديرية في المستقبل للشركات المصرية.

أشار إلى أن البعثات التجارية تساهم فى تحقيق مستهدف الحكومة المصرية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأشارت إلى أن سوق كوت ديفوار سوق حيوي و يأتي ضمن أولويات المجلس كأحد أهم الدول الأفريقية التي يسعى المجلس لزيادة حركة التجارة.

وقال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن أهم مزايا البعثات التجارية هي تكلفتها المنخفضة مقارنة بالمعارض، بالإضافة إلى ضمان تحقيق عوائد استثمارية وتصديرية أفضل بكثير من المشاركة فى المعارض.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات المشاركة في البعثات التجارية تقوم بإجراء دراسات معمقة عن الأسواق المستهدف التواجد بها والشركات المقرر التعاون معها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأوضح أن البعثات التجارية لا تقتصر على مشاركة الشركات والمجلس فقط، بل تشمل أيضًا مشاركة ممثلين رسميين من الحكومة المصرية، مثل مكتب التمثيل التجاري والسفير المصري، بالإضافة إلى سفراء الدول المستضيفة، مما يعزز من حجم التعاون الرسمي بين الدول

وأشار إلى أن المجلس يخطط لإطلاق ثلاث بعثات تجارية العام المقبل إلى كينيا والمغرب وليبيا، وسجلت صادرات مصر من الأثاث خلال أول 8 أشهر من العام الجاري نحو 190 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للأثاث.

وقال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس نظم 12 بعثة تجارية إلى العديد من الأسواق منذ بداية العام وكان أغلبها موجه إلى دول أفريقيا، وبصدد تجهيز بعثات تجارية إلى دول موريتانيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وانجلترا وسلطنة عمان والصين.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة الواحدة المشاركة فى البعثة بدون دعم الدولة تتحمل مصاريف المشاركة والتى تتراوح بين ألف إلى ألفى دولار، وهذا يعد منخفض للغاية مقارنة بتكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية وتتراوح بين 16 و22 ألف دولار.

وأوضح أن البعثات التجارية حققت المستهدف الذي خطط له المجلس، حيث نمت صادرات القطاع من بداية العام وحتى يوليو 2024 بنحو 23% لتسجل3.7 مليار دولار مقارنة بحوالى 3 مليارات دولار.

ونوه إلى أن التوترات الجيوسياسية تزيد من فرصة زيادة التصدير لقطاع الصناعات الغذائية، بدعم من مخاوف بعض دول الشرق الأوسط من توسيع دائرة الصراع وانعكاس ذلك على سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن المجلس أرسل بعثتين تجاريتين إلى دولتي كوت ديفوار وغانا العام الماضى، وبصدد تجهيز بعثات تجارية إلى عدد من الدول العربية الأفريقية.

وذكر سرج أن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة فى الشرق الأوسط تعرقل وصول المنتجات إلى بعض الأسواق، ونبحث عن بدئل للحفاظ على نمو صادرات القطاع إلى الأسواق.

وسجلت صادرات المصنوعات الجلدية في أبريل من العام الحالى 21.3 مليون دولار، مقابل 14.5 مليون دولار في أبريل 2023 وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الجلدية.

وقال هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن شركات القطاع بسبب توترات البحر الأحمر، اتخذت الطريق البرى لتصدير منتجاتها إلى دول البحرين وعمان والإمارات.

وتابع أن شركات القطاع ستلجأ للشحن الجوي بدعم من زيادة القيمة المضافة لتصدير منتجات تامة الصنع والترويج لمنتجاتها عبر البعثات التجارية والمعارض الخارجية وأيضًا المنصات الإلكترونية.

وأضاف أن صادرات الحرف اليدوية ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام الجارى وحتى الآن لتسجل حوالى 500 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار فى عام 2023 .

قال محمد شلقانى، رئيس مجلس إدارة شركة“نفرتيتى للرخام والجرانيت”، إن الشركة أبرمت عقود تصديرية عن طريق البعثات التجارية التى نفذها المجلس إلى دول الأردن وكوت ديفوار خلال العام الجارى.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن شركته تضع آمال كبيرة على البعثات التجارية لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

وقالت مها الشيمي، مدير التصدير بشركة الصقر للمنتجات الغذائية، إن الشركة تمكنت من توقيع عقود تصديرية خلال مشاركتها فى البعثات التجارية الأخيرة للمجلس التصدير للصناعات الغذائية إلى دول كينيا والأردن وأوغندا والمغرب.

وأضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف 30% نموًا في الصادرات خلال العام الجاري بدعم من العقود التصديرية المقرر إبرامها مع مستوردين في العراق بدعم من بعثة المجلس الأخيرة إلى العراق.

وأوضحت أن السوق العراقى من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، من بينها العصائر، البسكويت، منتجات الألبان، الخضار المجمد، والشوكولاتة.

وأكدت أن الشركة بصدد تكثيف تواجدها في البعثات التي سينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة لتعظيم أقصى استفادة ممكنة.

وقال مهند فاضل، مدير عام شركة دوك للمصنوعات الجلدية، إن الشركة شاركت في بعض البعثات التجارية التي يطلقها المجلس التصديرى لصناعة الجلود كان لها دور في زيادة صادرات الشركة بنسبة لا تقل عن 30%.

وأضاف لـ ((البورصة))، أنهم في انتظار أن يقوم المجلس بتنظيم بعثات تجارية مرة آخرى للمشاركة فيها، وتحقيق خطة الشركة للوصول بالصادرات إلى مليون دولار.