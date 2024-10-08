514 موظفا يقدمون استقالاتهم يوميا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة البطالة لأدنى نسبة تاريخية لها، وزادت نسبة التوظيف بشكل كبير في مختلف القطاعات، قدم 514 موظفا سعوديا استقالاتهم يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وشهدت أرقام المتوقفين عن العمل انخفاضا على المستوى السنوي، حيث انخفضت خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 6.9% بعد أن تقلص عدد المتوقفين عن العمل حسب بيانات الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 169.614 مشتركا إلى 157.940 مشتركا. أسباب التوقف عن العمل
وشكل انتهاء علاقة العمل أبرز أسباب التوقف عن العمل، وشكل 38.1% من أسباب التوقف عن العمل إلا أنه كان السبب الأبرز لخروج غير السعوديين من سوق العمل، حيث بلغ عددهم 60.151 مقابل 5 سعوديين، وشكلت الاستقالة أبرز أسباب استقالة السعوديين، وتمثل ما نسبته 51.5% من أسباب مغادرة السعوديين لسوق العمل، وبلغ عدد المستقيلين من السعوديين 46.314 بمقابل 566 غير سعودي، في حين جاء انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل في المرتبة الثانية لمغادرة السعوديين، وبلغ عددهم 11.286، والتوقف بسبب فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب جاء في المرتبة الثالثة وبعدد 11.216 سعوديا. الأسباب الأقل للتوقف
كما كان انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين أحد أبرز الأسباب لتوقف السعوديين، وبلغ عددهم 9.135، وجاء العجز المهني ضمن أبرز أسباب توقف غير السعوديين وبلغ عددهم 6.371 بمقابل 7 سعوديين، وبلغ عدد من تركوا أعمالهم بسبب انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك 2.932 جمعيهم سعوديين، أما فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل فبلغ عددهم 2.407، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل 2.399، وإنهاء نشاط 1.432، واستقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل 1.126 0.7%، ونقل بين فروع المنشأة 760، أما المتوقفين بسبب تسجيل مدة بأثر رجعي فبلغ عددهم 739، وبسبب انتهاء عقد العمل 521، وبلوغ سن التقاعد 286، والوفاة الطبيعية 94، وبسبب الفصل 66 جميعهم غير سعوديين، واستبعاد بسبب وفاة المشترك 62، والتحاق بوظيفة حكومية، وعجز غير مهني (وفق تقرير اللجان الطبية) 13، ووفاة بسبب إصابة عمل 4، واستبعاد بموجب المادة (9) فقرة (6) من لائحة التسجيل والاشتراكات، والأحكام القضائية المثبتة إذا ترك العامل العمل لأسباب راجعة لصاحب العمل، والعجز غير المهني، والعجز المهني بسبب إصابة عمل (وفق تقرير اللجان الطبية) جميعها سجلت حالة واحدة لكل منها. المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنسية وسبب التوقف:
انتهاء علاقة العمل= 60.156= 38.1%
سعودي= 5
غير سعودي= 60.151
استقالة= 46.880= 29.7%
سعودي= 46.314
غير سعودي= 566
انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل= 11.286= 7.1%
سعودي= 11.286
غير سعودي= 0
فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب= 11.216= 7.1%
سعودي= 11.216
غير سعودي= 0
انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين= 9.135= 5.8%
سعودي= 9.135
غير سعودي= 0
عجز بسبب مرض مهني= 6.378= 4%
سعودي= 7
غير سعودي= 6.371
انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك= 2.932= 1.8%
سعودي= 2.932
غير سعودي= 0
فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل= 2.407= 1.5%
سعودي= 2.407
غير سعودي= 0
فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل= 2.399= 1.5%
سعودي= 2.399
غير سعودي= 0
إنهاء نشاط= 1.432= 0.9%
سعودي= 1.432
غير سعودي= 0
استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل= 1.126= 0.7%
سعودي= 1.126
غير سعودي= 0
نقل بين فروع المنشأة= 760= 0.5%
سعودي= 459
غير سعودي= 301
مدة بأثر رجعي= 739= 0.5%
سعودي= 739
غير سعودي= 0
انتهاء عقد العمل= 521= 0.3%
سعودي= 2
غير سعودي= 519
بلوغ سن التقاعد= 286= 0.2%
سعودي= 286
غير سعودي= 0
وفاة طبيعية= 94= 0.03%
سعودي= 92
غير سعودي= 2
فصل= 66= 0.04%
سعودي= 0
غير سعودي= 66
استبعاد بسبب وفاة المشترك= 62= 0.04%
سعودي= 62
غير سعودي= 0
التحاق بوظيفة حكومية= 44= 0.03%
سعودي= 44
غير سعودي= 0
عجز غير مهني (وفق تقرير اللجان الطبية)= 13= 0.008%
سعودي= 13
غير سعودي= 0
وفاة بسبب إصابة عمل= 4= 0.002%
سعودي= 4
غير سعودي= 0
استبعاد بموجب المادة (9) فقرة (6) من لائحة التسجيل والاشتراكات= 1= 0%
سعودي= 1
غير سعودي= 0
الأحكام القضائية المثبتة إذا ترك العامل العمل لأسباب راجعة لصاحب العمل= 1= 0%
سعودي= 1
غير سعودي= 0
عجز غير مهني= 1= 0%
سعودي= 0
غير سعودي= 1
عجز مهني بسبب إصابة عمل (وفق تقرير اللجان الطبية)= 1= 0%
سعودي= 1
غير سعودي= 0
الجملة= 157.940
سعودي= 89.963= 57%
غير سعودي= 67.977= 43%
MENAFN08102024000089011017ID1108760184