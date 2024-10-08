Wednesday, 09 October 2024 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


514 موظفا يقدمون استقالاتهم يوميا - جريدة الوطن السعودية

10/8/2024 11:00:17 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة البطالة لأدنى نسبة تاريخية لها، وزادت نسبة التوظيف بشكل كبير في مختلف القطاعات، قدم 514 موظفا سعوديا استقالاتهم يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وشهدت أرقام المتوقفين عن العمل انخفاضا على المستوى السنوي، حيث انخفضت خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 6.9% بعد أن تقلص عدد المتوقفين عن العمل حسب بيانات الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 169.614 مشتركا إلى 157.940 مشتركا.
أسباب التوقف عن العمل
وشكل انتهاء علاقة العمل أبرز أسباب التوقف عن العمل، وشكل 38.1% من أسباب التوقف عن العمل إلا أنه كان السبب الأبرز لخروج غير السعوديين من سوق العمل، حيث بلغ عددهم 60.151 مقابل 5 سعوديين، وشكلت الاستقالة أبرز أسباب استقالة السعوديين، وتمثل ما نسبته 51.5% من أسباب مغادرة السعوديين لسوق العمل، وبلغ عدد المستقيلين من السعوديين 46.314 بمقابل 566 غير سعودي، في حين جاء انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل في المرتبة الثانية لمغادرة السعوديين، وبلغ عددهم 11.286، والتوقف بسبب فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب جاء في المرتبة الثالثة وبعدد 11.216 سعوديا.
الأسباب الأقل للتوقف
كما كان انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين أحد أبرز الأسباب لتوقف السعوديين، وبلغ عددهم 9.135، وجاء العجز المهني ضمن أبرز أسباب توقف غير السعوديين وبلغ عددهم 6.371 بمقابل 7 سعوديين، وبلغ عدد من تركوا أعمالهم بسبب انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك 2.932 جمعيهم سعوديين، أما فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل فبلغ عددهم 2.407، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل 2.399، وإنهاء نشاط 1.432، واستقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل 1.126 0.7%، ونقل بين فروع المنشأة 760، أما المتوقفين بسبب تسجيل مدة بأثر رجعي فبلغ عددهم 739، وبسبب انتهاء عقد العمل 521، وبلوغ سن التقاعد 286، والوفاة الطبيعية 94، وبسبب الفصل 66 جميعهم غير سعوديين، واستبعاد بسبب وفاة المشترك 62، والتحاق بوظيفة حكومية، وعجز غير مهني (وفق تقرير اللجان الطبية) 13، ووفاة بسبب إصابة عمل 4، واستبعاد بموجب المادة (9) فقرة (6) من لائحة التسجيل والاشتراكات، والأحكام القضائية المثبتة إذا ترك العامل العمل لأسباب راجعة لصاحب العمل، والعجز غير المهني، والعجز المهني بسبب إصابة عمل (وفق تقرير اللجان الطبية) جميعها سجلت حالة واحدة لكل منها.
المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنسية وسبب التوقف:
انتهاء علاقة العمل= 60.156= 38.1%
سعودي= 5
غير سعودي= 60.151
استقالة= 46.880= 29.7%
سعودي= 46.314
غير سعودي= 566
انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل= 11.286= 7.1%
سعودي= 11.286
غير سعودي= 0
فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب= 11.216= 7.1%
سعودي= 11.216
غير سعودي= 0
انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين= 9.135= 5.8%
سعودي= 9.135
غير سعودي= 0
عجز بسبب مرض مهني= 6.378= 4%
سعودي= 7
غير سعودي= 6.371
انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك= 2.932= 1.8%
سعودي= 2.932
غير سعودي= 0
فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل= 2.407= 1.5%
سعودي= 2.407
غير سعودي= 0
فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل= 2.399= 1.5%
سعودي= 2.399
غير سعودي= 0
إنهاء نشاط= 1.432= 0.9%
سعودي= 1.432
غير سعودي= 0
استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل= 1.126= 0.7%
سعودي= 1.126
غير سعودي= 0
نقل بين فروع المنشأة= 760= 0.5%
سعودي= 459
غير سعودي= 301
مدة بأثر رجعي= 739= 0.5%
سعودي= 739
غير سعودي= 0
انتهاء عقد العمل= 521= 0.3%
سعودي= 2
غير سعودي= 519
بلوغ سن التقاعد= 286= 0.2%
سعودي= 286
غير سعودي= 0
وفاة طبيعية= 94= 0.03%
سعودي= 92
غير سعودي= 2
فصل= 66= 0.04%
سعودي= 0
غير سعودي= 66
استبعاد بسبب وفاة المشترك= 62= 0.04%
سعودي= 62
غير سعودي= 0
التحاق بوظيفة حكومية= 44= 0.03%
سعودي= 44
غير سعودي= 0
عجز غير مهني (وفق تقرير اللجان الطبية)= 13= 0.008%
سعودي= 13
غير سعودي= 0
وفاة بسبب إصابة عمل= 4= 0.002%
سعودي= 4
غير سعودي= 0
استبعاد بموجب المادة (9) فقرة (6) من لائحة التسجيل والاشتراكات= 1= 0%
سعودي= 1
غير سعودي= 0
الأحكام القضائية المثبتة إذا ترك العامل العمل لأسباب راجعة لصاحب العمل= 1= 0%
سعودي= 1
غير سعودي= 0
عجز غير مهني= 1= 0%
سعودي= 0
غير سعودي= 1
عجز مهني بسبب إصابة عمل (وفق تقرير اللجان الطبية)= 1= 0%
سعودي= 1
غير سعودي= 0
الجملة= 157.940
سعودي= 89.963= 57%
غير سعودي= 67.977= 43%

MENAFN08102024000089011017ID1108760184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث