"دايناتريس" تكشف عن حلول "The Power of Possible" للعملاء

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- Golin Mena) تتيح التطورات الرائدة مختلف المؤسسات من اكتساب رؤية أشمل وفهم أعمق لعملياتها لمواكبة زيادة تعقيد البيانات.
[والثام – ماساتشوستس، 8 أكتوبر 2024] - (بيزنس واير) - تعرض "دايناتريس" (المدرجة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز: DT) "The Power of Possible" لعملائها، وذلك من خلال تقديمها عرضاً واسعاً من الحلول والقدرات والأدوات الجديدة. وتشمل هذه التطورات تقديم تجربة محسّنة للمستخدمين، إلى جانب الرؤى المتقدمة لسجلات البيانات، والقدرات السحابية الموسّعة لمعالجتها وتحليلها، فضلاً عن تزويد الشركات بالتقنيات الأساسية التي تضمن لها تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستويات الإنتاجية.
وفي هذا الوقت الذي تزداد فيه أهمية اعتماد العالم على البرامج أكثر من أي وقت مضى، ويتم توليد ما يزيد على 2.5 كوينتيليون بايت من البيانات كل يوم، يتوقف نجاح الشركات على قدراتها في مجالات المراقبة والرصد، والمحافظة على أحجام غير مسبوقة من البيانات على نطاق واسع. وحتى تتمكن من تحقيق هذا الهدف المنشود، يعدّ النهج الحديث للقدرة على المراقبة أمراً بالغ الأهمية. ويستفيد العملاء من منصة "دايناتريس" المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجعل من السهل على المديرين التنفيذيين والقائمين على هندسة المنصة ونقل السحابة وفرق التطوير في المؤسسات، استخلاص الرؤى والتوصل إلى الإجابات المفيدة من جميع أنواع بياناتهم في مختلف سياقاتها. ويسمح هذا النهج باتخاذ قرارات عمل أفضل وزيادة الموثوقية ورفع مستوى المرونة.
وتجمع "دايناتريس" بين أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي السببية والتنبؤية والتوليدية لدمج قوة هذه التقنيات الثلاث في نسق واحد، مع ضمان القدرة على تحليل مليارات نقاط البيانات المترابطة للتوصل إلى الإجابات المطلوبة، وليس فقط البيانات ولوحات المعلومات. ويدعم هذا النهج الاستثنائي أحدث التطورات التكنولوجية، كما يمكّن العملاء من مراقبة بياناتهم المعقدة وبيئات تكنولوجيا المعلومات وفهمها على النحو الأمثل، بما يتجاوز قدرة المراقبة التقليدية.
وتساعد التطورات الرئيسية العملاء في الحصول على قيمة أكبر من "دايناتريس"، بما في ذلك:
ضمان تجربة مطوّرة للمستخدمين: عند اعتمادهم على أحدث التطورات، يتمكن المستخدمون من الوصول بسهولة إلى الرؤى التي يحتاجون إليها لفهم بياناتهم وتصوّرها بشكل عميق، إلى جانب تحليلها في سياقها الصحيح، وتشجيع توظيف الأتمتة الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعمل لوحات المعلومات المبسطة والتنقل السهل والواجهات المتوافقة ، على توسيع قوة "دايناتريس" عبر كافة الفرق والأقسام. وبناءً عليه، تتم عملية التوجيه بسلاسة، مع تسهيل التوجيه داخل المنتج للتواصل بين الوظائف المختلفة.
• يقول أليكس هيبيت، مدير العمليات الهندسية في شركة "فوتوبوكس": "بفضل وجود فريق عالمي مخصص لدعم وتحسين رحلات العملاء الرقمية التي تعمل بواسطة مجموعة معقدة من التقنيات، تمكّنت "دايناتريس" من تحويل تجربة المستخدم لدينا بصورة جذرية، ما يتيح لكل فريق الوصول بسهولة إلى رؤى قيّمة وضمان نجاح عمليات الشركات، بدءاً من التطوير والعمليات وحتى أعمال المديرين التنفيذيين.
الارتقاء بمهام إدارة وتحليلات السجلات: يمكن لفرق العمليات ومهندسي موثوقية المواقع (SREs) و "التطوير والعمليات" DevOps والسحابة والأمن الوصول الآن إلى رؤى السجلات المصممة خصيصاً بما يتناسب مع احتياجاتهم، ومن دون بذل أي جهد يدوي، ولا حتى المساس بالأمن والخصوصية. وتستطيع الفرق استخلاص قيمة أكبر من السجلات بشكل أسرع وعلى نطاق واسع باستخدام حلول السجلات المتقدمة، واكتسابهم القدرة على استيعاب السجلات وإدارتها وتحليلها تلقائياً، مع عدم الحاجة إلى أي إعدادات يدوية معقدة. وتكون هذه الحلول مدعومة بالتطبيقات المدمجة (Dynatrace OpenPipeline™) التي تدعم عمل الفرق، وتساعدها على معالجة البيانات من مصادر مختلفة مهما كان نسقها تقريباً، إضافة إلى قاعدة البيانات (Dynatrace Grail™)، وهي عبارة عن مخزن بيانات تم تصميمه خصيصاً للبيانات المتعلقة بالمراقبة والأمان.
• يقول دييغو فرناندو إنسيسو رودريغيز، رئيس قسم مراقبة مجموعات الأفراد في شركة "نيكوي" NEQUI: "بما أن شركتنا تتطلع إلى تقديم معاملات مالية رقمية مبتكرة وسلسة بالتوازي مع توسّع عملياتنا، تمكنت "دايناتريس" من إثبات جدارتها بمستويات استثنائية، خاصة مع السجلات في سياق التتبع والذكاء الاصطناعي المتكامل. ومن خلال تبسيط المراقبة على بيئتنا الهجينة المعقدة، أتيحت لنا الفرصة للاستفادة من تحليلات الأعمال واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات".
الإمكانات الموسّعة لفرق السحابة الأصلية: لقد أصبح الوصول إلى المراقبة والرؤى الأعمق حول أحمال عمل السحابة عملية في منتهى البساطة لتنفيذ عمليات السحابة الأصلية ومهام مهندسي أمن المعلومات وفرق هندسة المنصات. إن التحليلات وآليات سير العمل الموسّعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأعمال التكامل التي يوفرها كبار مزودي الخدمات السحابية الإضافية، تتيح مع بعضها بعضاً عمليات سحابية مبسطة، من شأنها أن تساعد الفرق على الاستفادة الكاملة من مرونة وقابلية التوسع في بيئات السحابة. ويمكن للفرق إدارة خدماتها بسهولة عبر العديد من موفري الخدمات السحابية باستخدام العديد من الابتكارات، مثل إدارة نظام Kubernetes ، وهو نظام مفتوح المصدر لإدارة وتنظيم كتل التطبيقات والخدمات المحفوظة في حاويات، وتطبيق (Dynatrace Clouds™)، والاستفادة أيضاً من التقييمات التلقائية للأمن باستخدام بعض الحلول، ومنها على سبيل المثال Dynatrace Kubernetes Security Posture Management (KSPM).
• قال مارك توملينسون، مدير الأداء والقدرة على المراقبة في شركة "فريدون بلاي" FreedomPay: بصفتها شركة مسؤولة عن ضمان التوافر العالي والأداء السريع للغاية وأقصى درجات الأمن لتمكين المعاملات الرقمية بمليارات الدولارات سنوياً، تبرز أهمية المرونة التي تتمتع بها "دايناتريس" وتطبيقاتها القابلة للتخصيص والتكامل. إننا نرى في ذلك ميزة كبيرة تساعدنا في "فريدوم بلاي" FreedomPay على التكيف والازدهار في هذه البيئة التي تتطور بوتيرة سريعة".
"The Power of Possible" مع الشركاء
تقول كريستيل كنودسن، المدير العام لمجموعة أعمال "دايناتريس" الاستراتيجية العالمية في شركة "دي إكس سي تكنولوجي" DXC Technology: " يتيح لنا تعاوننا مع "دايناتريس" الاستفادة من الإمكانات المتاحة لعملائنا بالتوازي مع جهودهم الهادفة لتوسيع مبادراتهم للتحول الرقمي. ومع انتقال عملائنا إلى السحابة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإننا في "دي إكس سي تكنولوجي" نثق بخدمات "دايناتريس" وقدرتها على تحويل البيانات إلى رؤى، ومن ثم تحويل تلك الرؤى إلى إجراءات عملية. وبفضل التزامها المستمر بالاستثمار في البحث والتطوير، فإن "دايناتريس" تحرز التقدم المستمر في توقعاتها المتعلقة بالتحديات التي يواجهها العملاء، وهو ما يتّضح بجلاء من خلال أحدث التطورات التي أدخلتها إلى منصتها".
ويقول بيرند جرايفيندر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس لشركة "دايناتريس": "نسمع بشكل متزايد من عملائنا أن التقارب بين القدرة على المراقبة من جهة والأمن من جهة أخرى يعتبر مسألة ضرورية للغاية، نظراً للحاجة الماسّة إلى الانطلاق من رؤية شاملة وإدارة التهديدات في المشهد الرقمي المعقد في الوقت الراهن بطرق استباقية. وفي إطار حرصنا على دعم مساعي الشركات واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومرونة الأعمال والتطوير السحابي والأمن السيبراني، نفخر بأن نكون شريكاً يمكن الوثوق به، لتوفير مجموعة من الحلول وحالات الاستخدام التي تعالج التحديات في هذه المجالات على وجه التحديد. ومن خلال دمج القدرة على المراقبة والأمن، يمكننا تقديم الدعم اللازم لعملائنا، وتمكينهم من تجاوز مختلف المعوّقات، وتوحيد بيانات القدرة على المراقبة الشاملة وأحداث الأمن للتحليلات المتناغمة مع مختلف السياقات، وفتح المجال أمام مبادرات الأتمتة. ونهدف من وراء ذلك كله لمساعدة البرامج على العمل بطرق مثالية وآمنة".
ونظمت "دايناتريس" بثاً مباشراً من الساعة 1 إلى 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي بتاريخ 2 أكتوبر، ومن الساعة 2:30 إلى 3 مساءً بتوقيت شرق أستراليا في 3 أكتوبر، حيث عرض فريق "دايناتريس"، إلى جانب العملاء والشركاء، طريقة عمل "دايناتريس" لتعزيز القيمة للعملاء لتشمل المزيد من حالات الاستخدام والفرق في مختلف أرجاء المؤسسات. تم تنظيم هذا الحدث المباشر تحت عنوان " Power of Possible".
لمعرفة المزيد عن هذه التطورات، يرجى زيارة مدونة "دايناتريس".
-انتهى
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