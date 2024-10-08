بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلقت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 70 عاماً، رسالة بريدية غريبة تقر بقبولها على طلب توظيف تقدّمت به قبل 48 عاماً.

وكانت تيزي هودسون وهي ممثلة حركات بهلوانية سابقة، تقدمت لوظيفة قائدة استعراضية للدراجات النارية، لكنها لم تتلق رداً على رسالتها.

وبحسب ما نقلته

"الغارديان" عن هودسون قولها "تساءلتُ دائماً لماذا لم أتلقَّ أي ردّ بشأن الوظيفة؟، والآن أعرف السبب، أما كيف وجدوني، رغم أنني انتقلتُ من منزل إلى آخر نحو 50 مرّة، ومن بلد إلى آخر 4 أو 5 مرّات، فذلك يبقى لغزاً".

ويشار إلى أنه تم إرسال الرسالة إلى هودسون في يناير(كانون الأول) 1976، حيث كانت محاصرة خلف درج في مكتب بريد طوال هذه السنوات ولكنها وجدت الآن طريقها إليها.



ولا تعرف هودسون مَن أعاد الرسالة مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد مجهولة المصدر تقول: "تسليم متأخّر من مكتب بريد ستينز. جرى العثور على الرسالة خلف درج، بعد نحو 50 عاماً فقط".وعلى الرغم من النكسة التي واجهتها في البداية، واصلت السيدة هودسون مسيرتها المهنية، وانتقلت إلى أفريقيا وعملت في مجال تدريب الثعابين وتدريب الخيول، ثم تعلمت الطيران في وقت لاحق وأصبحت في نهاية المطاف طيارة ومدربة في مجال الاستعراضات الجوية.

وتابعت "بحثتُ يومياً بين رسائلي البريدية، ولم أجد شيئاً، شعرتُ بخيبة شديدة، لرغبتي في أن أكون سائقة دراجات نارية"، وعلّقت هودسون "يعني لي كثيراً أن أستعيد قبولي بوظيفة أحلامي بعد كل هذا الوقت".



