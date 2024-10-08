بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تلقت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 70 عاماً، رسالة بريدية غريبة تقر بقبولها على طلب توظيف تقدّمت به قبل 48 عاماً.
وكانت تيزي هودسون وهي ممثلة حركات بهلوانية سابقة، تقدمت لوظيفة قائدة استعراضية للدراجات النارية، لكنها لم تتلق رداً على رسالتها.
وبحسب ما نقلته
"الغارديان" عن هودسون قولها "تساءلتُ دائماً لماذا لم أتلقَّ أي ردّ بشأن الوظيفة؟، والآن أعرف السبب، أما كيف وجدوني، رغم أنني انتقلتُ من منزل إلى آخر نحو 50 مرّة، ومن بلد إلى آخر 4 أو 5 مرّات، فذلك يبقى لغزاً".
ويشار إلى أنه تم إرسال الرسالة إلى هودسون في يناير(كانون الأول) 1976، حيث كانت محاصرة خلف درج في مكتب بريد طوال هذه السنوات ولكنها وجدت الآن طريقها إليها.
ولا تعرف هودسون مَن أعاد الرسالة مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد مجهولة المصدر تقول: "تسليم متأخّر من مكتب بريد ستينز. جرى العثور على الرسالة خلف درج، بعد نحو 50 عاماً فقط".وعلى الرغم من النكسة التي واجهتها في البداية، واصلت السيدة هودسون مسيرتها المهنية، وانتقلت إلى أفريقيا وعملت في مجال تدريب الثعابين وتدريب الخيول، ثم تعلمت الطيران في وقت لاحق وأصبحت في نهاية المطاف طيارة ومدربة في مجال الاستعراضات الجوية.
وتابعت "بحثتُ يومياً بين رسائلي البريدية، ولم أجد شيئاً، شعرتُ بخيبة شديدة، لرغبتي في أن أكون سائقة دراجات نارية"، وعلّقت هودسون "يعني لي كثيراً أن أستعيد قبولي بوظيفة أحلامي بعد كل هذا الوقت".
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