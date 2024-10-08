أنثى ببغاء ترقص على أغنية عراقية يجذب آلاف المشاهدين

MENAFN - Khaberni) خبرني - شاهد أكثر من سبعين ألفاً مقطعاً نُشر أخيراً على إنستغرام، لببغاء أنثى "سيسو"، ترقص على أغنية عراقية شهيرة.

وظهرت سيسو في مقطع فيديو نشره صاحبها، ترقص بمرح وطرافة وتفاعل فور تشغيل أغنية "جيناك بهاية العراقية"، والتي جذبت تعليقات واسعة، كما نشرت على حسابات على مواقع تواصل أخرى عديدة.

والببغاء سيسو ، من نوع "الكوكاتو"، تعتبر هذه الأغنية المفضلة لها وفق صاحبها الذي يشارك مقاطع متنوعة لها في أوقات مختلفة من حياتها، وفق حساب

sisu_cocaktoo.

وأغنية "جيناك بهاية"، المستوحاة من قيم المؤازة والفخر، تمتاز بلحن مثير للحماسة يدفع مستمعيها للرقص، ويبدو أن الببغاء سيسو استحسنته وبدت تتمايل على ساعد صاحبها وتغير حركتها وتتشقلب وفق تغير الكلمات واللحن.



