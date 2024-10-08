أنثى ببغاء ترقص على أغنية عراقية يجذب آلاف المشاهدين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شاهد أكثر من سبعين ألفاً مقطعاً نُشر أخيراً على إنستغرام، لببغاء أنثى "سيسو"، ترقص على أغنية عراقية شهيرة.
وظهرت سيسو في مقطع فيديو نشره صاحبها، ترقص بمرح وطرافة وتفاعل فور تشغيل أغنية "جيناك بهاية العراقية"، والتي جذبت تعليقات واسعة، كما نشرت على حسابات على مواقع تواصل أخرى عديدة.
والببغاء سيسو ، من نوع "الكوكاتو"، تعتبر هذه الأغنية المفضلة لها وفق صاحبها الذي يشارك مقاطع متنوعة لها في أوقات مختلفة من حياتها، وفق حساب
sisu_cocaktoo.
وأغنية "جيناك بهاية"، المستوحاة من قيم المؤازة والفخر، تمتاز بلحن مثير للحماسة يدفع مستمعيها للرقص، ويبدو أن الببغاء سيسو استحسنته وبدت تتمايل على ساعد صاحبها وتغير حركتها وتتشقلب وفق تغير الكلمات واللحن.
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