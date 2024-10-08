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((قرص واحد بثلاثة أدوية)).. علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم

10/8/2024 8:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬بأن‭ ‬قرصا‭ ‬واحدا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬وينقذ‭ ‬آلاف‭ ‬الأرواح‭ ‬سنويا‭.‬

ويفشل‭ ‬مرضى‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬جميع‭ ‬أقراصهم‭ ‬اليومية‭ ‬الموصوفة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬حياتهم،‭ ‬وفقا‭ ‬للخبراء‭.‬

ولكن‭ ‬القرص‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬علاجات‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الحاسمة‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬الحالة‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭.‬

وقدّم‭ ‬الباحثون‭ ‬الأستراليون‭ ‬نتائجهم‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وتحتوي‭ ‬العلاجات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للفحص‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬أدوية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬قرص‭ ‬واحد‭. ‬ويتكون‭ ‬أحد‭ ‬الأمثلة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تلميسارتان‮»‬‭ ‬و«أملوديبين‮»‬‭ ‬و‮«‬إنداباميد‮»‬‭ (‬كلها‭ ‬تستخدم‭ ‬لعلاج‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭).‬

وأظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرص‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬المبكرة‭.‬

ويقول‭ ‬الدكتور‭ ‬أنتوني‭ ‬رودجرز،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬جورج‭ ‬للصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬الذي‭ ‬يطور‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نقترح‭ ‬مفهوما‭ ‬مختلفا‭ ‬تماما‭. ‬ستكون‭ ‬الراحة‭ ‬والالتزام‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالجمع‭ ‬بين‭ ‬الآليات‭ ‬المختلفة‭ ‬لثلاث‭ ‬فئات‭ ‬منفصلة‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العلاج‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬خفيف،‭ ‬وكذلك‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المرض‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬يحدث‭ ‬غالبا‭ ‬بسبب‭ ‬عادات‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬السيئة،‭ ‬مثل‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬السيئ‭ ‬والإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬وقلة‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬الأعراض‭: ‬الصداع‭ ‬وعدم‭ ‬وضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬وآلام‭ ‬الصدر‭.‬

ويزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬الكلى‭.‬

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