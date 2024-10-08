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((روتس وورلد)).. نجاح استثنائي ومبهراختتام فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي في البحرين

10/8/2024 8:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسليم «روتس وورلد 2025» إلى مطار هونج كونج الدولي

المملكة أثبتت ريادتها بتبني الابتكار والتكنولوجيا في الطيران


تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

اختتمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنجاح‭ ‬أمس‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬باستضافة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وتشغله‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

واستقطب‭ ‬الحدث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2400‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وممثلي‭ ‬230‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬و530‭ ‬مطاراً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬لهم‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬التواصل‭ ‬والابتكار‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومزيج‭ ‬البحرين‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬الحداثة‭ ‬وعراقة‭ ‬التاريخ،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الاستضافة‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬العالمية‭ ‬وتوطيد‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬


وتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬فعاليات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬مستقبلية‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬عقد‭ ‬9000‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬لمناقشة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وتوجهات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والتطورات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬الاتصال‭ ‬والربط‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لهذا‭ ‬التجمع‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬مستقبلية‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬مراسم‭ ‬تسليم‭ ‬النسخة‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬ورلد‭ ‬2025‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬تقي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بتسليم‭ ‬الدرع‭ ‬إلى‭ ‬فيفيان‭ ‬شيونج‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬مطار‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬الدولي،‭ ‬وبحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬كلمات‭ ‬لممثلين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬انفورما‭ ‬ماركت‭ ‬ومطار‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬الدولي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبريات‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬الجهود‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وشركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬وإبراز‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬ووجهة‭ ‬أعمال‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬ألقت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفيرها‭ ‬فرصاً‭ ‬متنوعة‭ ‬للشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬العالمي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعملية‭ ‬النمو‭ ‬المستقبلي‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬طموحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬بمائة‭ ‬وجهة‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬د‭. ‬جيفري‭ ‬غوه،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬ريادتها‭ ‬ومكانتها‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تبني‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬والتشريعات‭ ‬المواتية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬الجوي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬اختيارها‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وما‭ ‬استعرضته‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالاً‭ ‬واسعاً‭ ‬واهتماماً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نظائرها‭ ‬والمستثمرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬البارز‭ ‬يؤكد‭ ‬السمعة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬الدولي‭ ‬المتعلق‭ ‬بصياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وداعم‭ ‬رئيس‭ ‬للجهود‭ ‬العالمية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬منظومة‭ ‬طيران‭ ‬خضراء،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬العالمية‭ ‬وتوجهات‭ ‬الدول‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬ستيفن‭ ‬سمول،‭ ‬مدير‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‮»‬‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬النجاح‭ ‬المبهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2400‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬دولة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬عالمياً‭. ‬وأشاد‭ ‬سمول‭ ‬بتجربة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الأصداء‭ ‬الطيبة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬حول‭ ‬مستوى‭ ‬الاستضافة‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬وأضاف‭: ‬كان‭ ‬لاستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬مستدام‭ ‬وملموس‭ ‬على‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬مهم‭.‬

بفضل‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب،‭ ‬تعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬حيويًا‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭. ‬ويؤكد‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬بمرافقه‭ ‬المتطورة‭ ‬وسعته‭ ‬المتزايدة،‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتطوير‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعزز‭ ‬فرص‭ ‬الربط‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمسافرين‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬يضع‭ ‬المملكة‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬مهمة‭ ‬باعتبارها‭ ‬بوابة‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وتُعدّ‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬البحرين‭ ‬بالعالم‭. ‬ومع‭ ‬اسطول‭ ‬متنامٍ‭ ‬وتركيز‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬المميزة،‭ ‬تواصل‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬ربطها‭ ‬العالمية‭.‬

وتُعد‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬ماليًا‭ ‬وتجاريًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتُعرف‭ ‬باقتصادها‭ ‬المنفتح‭ ‬والمتنوع‭. ‬وتسهم‭ ‬سياسات‭ ‬وتشريعات‭ ‬الحكومة‭ ‬المحفزة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الدوليين‭.‬

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