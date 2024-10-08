((روتس وورلد)).. نجاح استثنائي ومبهراختتام فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تسليم «روتس وورلد 2025» إلى مطار هونج كونج الدولي
المملكة أثبتت ريادتها بتبني الابتكار والتكنولوجيا في الطيران
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
اختتمت مملكة البحرين بنجاح أمس النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» الذي أقيم في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر باستضافة من مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية.
واستقطب الحدث أكثر من 2400 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطاراً من مختلف أنحاء العالم، حيث قدمت لهم استضافة مملكة البحرين تجربة استثنائية جمعت بين التواصل والابتكار وكرم الضيافة البحرينية ومزيج البحرين الفريد من الحداثة وعراقة التاريخ، كما أكدت الاستضافة التزام البحرين بتعزيز الروابط العالمية وتوطيد سبل التعاون في قطاع الطيران.
وتم من خلال الفعالية، التي تُعتبر من أكبر فعاليات صناعة الطيران المتخصصة التي تفتح آفاقاً مستقبلية للتعاون والشراكات الاستراتيجية، عقد 9000 اجتماع عمل بين ممثلي شركات الطيران والمطارات لمناقشة فرص التعاون وتوجهات صناعة الطيران والتطورات المستقبلية، حيث أسهم موقع البحرين الاستراتيجي وما يوفره من مزايا الاتصال والربط الجوي من توفير منصة مثالية لهذا التجمع العالمي في فتح آفاق مستقبلية للتعاون والشراكات الاستراتيجية.
وفي ختام مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» أقيم حفل مراسم تسليم النسخة الثلاثين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي «روتس ورلد 2025» إلى مطار هونج كونج الدولي، حيث قام خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج بتسليم الدرع إلى فيفيان شيونج القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مطار هونج كونج الدولي، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج جيفري جوه والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح. كما تضمن الحفل كلمات لممثلين من شركة انفورما ماركت ومطار هونج كونج الدولي.
وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح عن سعادته بالنجاح الذي حققته مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث العالمي الذي يؤكد ما تتميز به البحرين من بنية تحتية متطورة في قطاع الطيران وإمكانياتها في استضافة كبريات الفعاليات الدولية مثل «روتس وورلد 2024» وعلى الجهود والتعاون الوثيق بين شركة مطار البحرين وشركائها الاستراتيجيين الذي أسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق النتائج المرجوة من استضافة هذا المؤتمر وإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات كوجهة سياحية ووجهة أعمال وتسليط الضوء على تقدم وتطور قطاع صناعة الطيران في المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن استضافة «روتس وورلد 2024» ألقت الضوء على مقومات البنية التحتية الحديثة في مملكة البحرين وتوفيرها فرصاً متنوعة للشراكات الاستراتيجية وخلق بيئة حاضنة للابتكار والتعاون في قطاع الطيران العالمي، مؤكداً الاستمرار في الدفع بعملية النمو المستقبلي لقطاع الطيران في المملكة وما يتضمنه ذلك من خطط طموحة لتعزيز الربط الجوي عبر الاتصال بمائة وجهة جوية جديدة بحلول عام 2026.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، د. جيفري غوه، أن مملكة البحرين أثبتت ريادتها ومكانتها في طليعة الدول على صعيد تبني الابتكار والتكنولوجيا المتطورة والتشريعات المواتية في صناعة الطيران الجوي، وذلك بفضل اختيارها لاستضافة أكبر حدث طيران في العالم وما استعرضته شركات الطيران والشحن الجوي من خدمات ومنتجات مبتكرة لاقت إقبالاً واسعاً واهتماماً من قبل نظائرها والمستثمرين.
وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي البارز يؤكد السمعة المميزة التي تحظى بها المملكة كجزء أساسي من الحوار الدولي المتعلق بصياغة مستقبل قطاع الطيران، وداعم رئيس للجهود العالمية نحو تعزيز التحول نحو منظومة طيران خضراء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوجهات الدول.
من جانبه أكد ستيفن سمول، مدير فعاليات «روتس وورلد» في شركة «إنفورما ماركتس» النجاح المبهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافة «روتس وورلد 2024»، مع مشاركة أكثر من 2400 من أبرز الشخصيات العالمية في صناعة الطيران من 110 دولة لمناقشة مستقبل خدمات الطيران عالمياً. وأشاد سمول بتجربة العمل والتعاون مع مطار البحرين الدولي في تنظيم هذا الحدث، مشيراً إلى الأصداء الطيبة من المشاركين حول مستوى الاستضافة. كما أعرب عن ثقته في أن مطار البحرين الدولي سيتمكن من البناء على هذا النجاح وتحقيق المزيد من التطور خلال السنوات المقبلة. وأضاف: كان لاستضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» أثر إيجابي مستدام وملموس على قطاعي السياحة والأعمال في مملكة البحرين على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز موقعها كمركز عالمي مهم.
بفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، تعتبر مملكة البحرين مركزًا حيويًا للنقل الجوي. ويؤكد مطار البحرين الدولي، بمرافقه المتطورة وسعته المتزايدة، التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية في قطاع الطيران. وهذا لا يعزز فرص الربط لشركات الطيران والمسافرين وحسب، بل يضع المملكة أيضًا في مكانة مهمة باعتبارها بوابة إلى الشرق الأوسط. وتُعدّ «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عنصراً رئيسيًا في هذا القطاع، حيث تلعب دورًا أساسيًا في ربط البحرين بالعالم. ومع اسطول متنامٍ وتركيز على الخدمة المميزة، تواصل «طيران الخليج» توسيع شبكة ربطها العالمية.
وتُعد البحرين مركزًا ماليًا وتجاريًا رائدًا في المنطقة، وتُعرف باقتصادها المنفتح والمتنوع. وتسهم سياسات وتشريعات الحكومة المحفزة للاستثمار، إلى جانب القوى العاملة الماهرة والبنية التحتية المتطورة، في جذب المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين.
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