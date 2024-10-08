الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس التونسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة فوزه في الانتخابات التونسية وإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التهاني والتبريكات، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب التونسي الشقيق نحو المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحقيق المزيد من التطور والنماء في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة فوزه في الانتخابات التونسية وإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
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