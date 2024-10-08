الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس التونسي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لفخامته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬التونسي‭ ‬الشقيق‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وللعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التونسية‭ ‬وإعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭.‬

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