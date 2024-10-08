ناصر بن حمد: القطاع الاقتصادي في البحرين يسير بخطى ثابتة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطور والازدهار بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والدور البارز للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية والتشجيع على استقطاب الاستثمارات في المملكة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.
وخلال اللقاء أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالإسهامات المتعددة التي تقوم بها مجموعة اللولو من خلال المشاريع التجارية ودورها في القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في المملكة، مشيدا سموه بالتوسع الذي تشهده مجموعة اللولو داخل المملكة وخارجها.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما يبديه سموه من اهتمام بدعم قطاع التجزئة وتنمية الاقتصاد الوطني.
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