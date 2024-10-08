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ناصر بن حمد: القطاع الاقتصادي في البحرين يسير بخطى ثابتة

10/8/2024 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والدور‭ ‬البارز‭ ‬للحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالإسهامات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالتوسع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬وتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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