ناصر بن حمد: القطاع الاقتصادي في البحرين يسير بخطى ثابتة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالإسهامات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالتوسع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬وتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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