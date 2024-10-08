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ناصر بن حمد: تكريم وتقدير أصحاب العطاء والخدمة الطويلة

10/8/2024 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭-‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭- ‬فاروق‭ ‬محمد‭ ‬الخطيب‭ ‬مستشار‭ ‬أراضي‭ ‬المكامن‭ ‬النفطية‭ ‬بشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭. ‬

وثمن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬فاروق‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬والنجاحات‭ ‬الذي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بكفاءته‭ ‬وتفانيه‭ ‬والتزامه‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬خدمت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬متتالية‭.‬

وأوضح‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تكريم‭ ‬وتقدير‭ ‬أصحاب‭ ‬العطاء‭ ‬والخدمة‭ ‬الطويلة‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬الراسخ‭ ‬والرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتقدير‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬ممن‭ ‬خدموا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وساهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭. ‬

هذا‭ ‬وأمضى‭ ‬الخطيب‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬حافلة‭ ‬بالتفاني‭ ‬والنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬امتدت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1953‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬كعامل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬بنوكو‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬للبترول،‭ ‬حتى‭ ‬تقاعده‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭.‬

وتدرج‭ ‬الخطيب‭ ‬في‭ ‬مناصبه‭ ‬الفنية‭ ‬بأدوار‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الحفر‭ ‬وخدمات‭ ‬الحقول‭ ‬والغاز،‭ ‬هندسة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والأراضي،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬بوظيفة‭ ‬في‭ ‬خزانات‭ ‬الوقود‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬يعين‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬مشرف‭ ‬نوبة‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬حقل‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والأوسمة‭ ‬نظير‭ ‬إنجازاته‭ ‬المهنية،‭ ‬وكان‭ ‬مثالاً‭ ‬للعامل‭ ‬المخلص‭ ‬المحب‭ ‬لعمله‭ ‬والمحفز‭ ‬لزملائه‭ ‬ومن‭ ‬جاء‭ ‬بعدهم‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭. ‬

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