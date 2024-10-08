ناصر بن حمد: تكريم وتقدير أصحاب العطاء والخدمة الطويلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز-مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين- فاروق محمد الخطيب مستشار أراضي المكامن النفطية بشركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، وذلك بعد مرور 71 عاما على خدمته في قطاع النفط والغاز.
وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدور الذي لعبه فاروق محمد في مواكبة التطورات والنجاحات الذي تحققت خلال مسيرته المهنية في مختلف شركات النفط والغاز، مشيداً سموه بكفاءته وتفانيه والتزامه باعتباره أحد الكوادر الوطنية البارزة التي خدمت على مدى سبعة عقود متتالية.
وأوضح سموه أن تكريم وتقدير أصحاب العطاء والخدمة الطويلة يأتي تماشياً مع النهج الراسخ والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقدير الشخصيات الوطنية ممن خدموا في مختلف القطاعات وساهموا في بناء الدولة الحديثة.
هذا وأمضى الخطيب مسيرة مهنية حافلة بالتفاني والنجاحات والإنجازات امتدت منذ عام 1953 حتى عام 2024، حيث بدأ كعامل في قطاع النفط والغاز في شركة نفط البحرين عندما كانت تسمى «بنوكو» ومن ثم «بابكو» ثم انتقل إلى شركة تطوير للبترول، حتى تقاعده من شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج.
وتدرج الخطيب في مناصبه الفنية بأدوار مختلفة في الحفر وخدمات الحقول والغاز، هندسة وإدارة الأصول والأراضي، إذ بدأ بوظيفة في خزانات الوقود وكان أول بحريني يعين في منصب مشرف نوبة في دائرة حقل البحرين، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة نظير إنجازاته المهنية، وكان مثالاً للعامل المخلص المحب لعمله والمحفز لزملائه ومن جاء بعدهم من الموظفين.
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