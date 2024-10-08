((ابن النفيس)) يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة البحرين الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء ابراهيم
أبرم مستشفى ابن النفيس اتفاقية تعاون مع مدينة البحرين الطبية بهدف تعميق التعاون المشترك وتعزيز رعاية المرضى من خلال دمج الخبرات واتاحة التشارك في الخدمات الصحية.
وقع الاتفاقية الدكتور حسن العريض رئيس مجلس ادارة مستشفى ابن النفيس من جانب المستشفى والدكتور عارف رجب من جانب مدينة البحرين الطبية.
ورحب الدكتور العريض بتعميق التعاون مع مدينة البحرين الطبية، منوها إلى أن هذه الشراكة لها دورا كبيرا في تسهيل التعاون المشترك بين الطرفين والاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة، تقديرا للتطوير الخدمات المقدمة في القطاع الصحي.
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