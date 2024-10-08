التربية تشارك في منتدى المنح الدراسية بتركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك وفد من وزارة التربية والتعليم في فعاليات منتدى المنح الدراسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوسطى، والذي أقيم في جمهورية تركيا، بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة تعليم عال من العديد من دول العالم.
ومثلت الوزارة في المنتدى دانة عبد الله بو عسلي رئيس البعثات والمنح، وسمية محمد خنجي رئيس متابعة البعثات والمنح. وتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدة مؤسسات تعليمية من الدول المشاركة، على هامش المنتدى، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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