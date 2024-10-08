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التربية تشارك في منتدى المنح الدراسية بتركيا

10/8/2024 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليم‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ومثلت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬دانة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بو‭ ‬عسلي‭ ‬رئيس‭ ‬البعثات‭ ‬والمنح،‭ ‬وسمية‭ ‬محمد‭ ‬خنجي‭ ‬رئيس‭ ‬متابعة‭ ‬البعثات‭ ‬والمنح‭. ‬وتم‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬لبحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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