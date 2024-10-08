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تعزيز أوجه التعاون بين البحرين والولايات المتحدة في مجال التعليم والتعليم العالي

10/8/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التعليمية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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