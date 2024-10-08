تعزيز أوجه التعاون بين البحرين والولايات المتحدة في مجال التعليم والتعليم العالي

تعزيز أوجه التعاون بين البحرين والولايات المتحدة في مجال التعليم والتعليم العالي
التاريخ
10/8/2024 7:16:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تمّ بحث تعزيز أوجه التعاون القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مجال التعليم والتعليم العالي، كما تم تأكيد تطوير العلاقات التعليمية المتميزة التي تربط المؤسسات التعليمية في البلدين الصديقين.
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