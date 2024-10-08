مستشار الملك لشؤون الإعلام يتسلم كتابا لتوثيق تاريخي لسيرة 63 شخصية خليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المستشار‭ ‬الحمر‭ ‬بجهود‭ ‬الباحث‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وإصدار‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬القيم‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬توثيق‭ ‬تاريخي‭ ‬لسيرة‭ ‬63‭ ‬شخصية‭ ‬خليجية‭ ‬مهمة‭ ‬تركت‭ ‬بصمات‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬أوطانها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬والطب‭ ‬وغيرها،‭ ‬ولعبت‭ ‬دورًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬تطورها‭ ‬وازدهارها،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬وبحوث‭ ‬متميزة‭ ‬تثري‭ ‬الساحة‭ ‬الثقافية‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤلفات‭ ‬المهمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الباحث‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالمدني‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بحرصه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الباحثين‭ ‬والكتاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتقديره‭ ‬للعطاءات‭ ‬المعرفية‭ ‬والفكرية‭ ‬وتشجيعه‭ ‬لمختلف‭ ‬الإصدارات‭ ‬الثقافية‭.‬

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