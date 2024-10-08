مستشار الملك لشؤون الإعلام يتسلم كتابا لتوثيق تاريخي لسيرة 63 شخصية خليجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية، أمس، الباحث الدكتور عبدالله المدني الذي أهداه نسخة من كتابه الجديد (صُنّاع الحداثة والتنوير والتنمية)، الذي صدر حديثًا.
وقد أشاد المستشار الحمر بجهود الباحث الدكتور عبدالله المدني في إعداد وإصدار هذا الكتاب القيم وما يتضمنه من توثيق تاريخي لسيرة 63 شخصية خليجية مهمة تركت بصمات مضيئة في مسيرة أوطانها في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والتربية والتعليم الجامعي والطب وغيرها، ولعبت دورًا مؤثرًا في تطورها وازدهارها، منوهًا بما يقدمه من دراسات وبحوث متميزة تثري الساحة الثقافية المحلية والخليجية والعربية، متمنيًا له كل التوفيق والمزيد من هذه المؤلفات المهمة.
من جانبه، أعرب الباحث الدكتور عبدالمدني عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، مشيدًا بحرصه على دعم الباحثين والكتاب البحرينيين وتقديره للعطاءات المعرفية والفكرية وتشجيعه لمختلف الإصدارات الثقافية.
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