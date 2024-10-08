وزارة العمل تجري زيارات ميدانية للوقوف على جاهزية الجهات الراغبة في قياس مستوى مهارة المهن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





في‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬لتنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬الفنية‭ ‬قام‭ ‬ممثلو‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬المشترك‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬أبدت‭ ‬رغبة‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬قياس‭ ‬مستوى‭ ‬المهارة‭ ‬للمهن‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولتها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬واستيفائها‭ ‬المعايير‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬وسد‭ ‬فجوة‭ ‬المهارات‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬جديدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬نتائج‭ ‬استبانة‭ ‬قياس‭ ‬رضا‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬احتياجات‭ ‬وآراء‭ ‬المستفيدين‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬تجربتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستبانة،‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬1629‭ ‬مستفيدًا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬آرائهم،‭ ‬حيث‭ ‬تنوعت‭ ‬الأسئلة‭ ‬في‭ ‬الاستبانة‭ ‬لتشمل‭ ‬مواضيع‭ ‬مثل‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬أو‭ ‬شخصيًا،‭ ‬وتوافر‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتقييم‭ ‬كفاءة‭ ‬الموظفين‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬المهام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭.‬

وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الاستبانة‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬مجموع‭ ‬الرضا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬الوزارة‭ ‬بلغ‭ ‬82 % ‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنسب‭ ‬الرضا،‭ ‬جاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬48‭.‬37 % ‭ (‬راضٍ‭ ‬جداً‭)‬،‭ ‬33‭.‬94 % ‭ (‬راضٍ‭)‬،‭ ‬13‭.‬39 % ‭ (‬مناسب‭)‬،‭ ‬3‭.‬38 % ‭ (‬مقبول‭)‬،‭ ‬0‭.‬91 % ‭ (‬غير‭ ‬راضٍ‭). ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬توقعات‭ ‬المستفيدين‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربتهم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وقد‭ ‬ركز‭ ‬الاستبيان‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬إدارات‭: ‬إدارة‭ ‬التوظيف،‭ ‬إدارة‭ ‬التعويضات‭ ‬ودعم‭ ‬التعطل،‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العمالية،‭ ‬إدارة‭ ‬تنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬وإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المعاهد‭ ‬المهنية‭.‬

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