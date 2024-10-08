وزارة العمل تجري زيارات ميدانية للوقوف على جاهزية الجهات الراغبة في قياس مستوى مهارة المهن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
في إطار السعي لتنظيم مزاولة عدد من المهن الفنية قام ممثلو الوزارة ضمن الفريق المشترك بزيارات ميدانية للجهات التي أبدت رغبة لمزاولة نشاط قياس مستوى المهارة للمهن المزمع تنظيم مزاولتها، وذلك من أجل التأكد من جاهزيتها واستيفائها المعايير بهدف تحسين جودة المنتجات والخدمات وسد فجوة المهارات وخلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
من جهة ثانية أعلنت وزارة العمل نتائج استبانة قياس رضا المستفيدين من خدماتها للربع الثاني لسنة 2024، وذلك في إطار حرص الوزارة على معرفة احتياجات وآراء المستفيدين بهدف تحسين تجربتهم وتطوير جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
ومن خلال الاستبانة، تم التواصل مع 1629 مستفيدًا للحصول على آرائهم، حيث تنوعت الأسئلة في الاستبانة لتشمل مواضيع مثل سهولة الوصول إلى الخدمات إلكترونيًا أو شخصيًا، وتوافر المعلومات حول هذه الخدمات، وتقييم كفاءة الموظفين وقدرتهم على إنجاز المهام، بالإضافة إلى استقبال الملاحظات والمقترحات.
وأظهرت نتائج الاستبانة أن متوسط مجموع الرضا العام عن خدمات الوزارة بلغ 82 % . وفيما يتعلق بنسب الرضا، جاءت كالتالي: 48.37 % (راضٍ جداً)، 33.94 % (راضٍ)، 13.39 % (مناسب)، 3.38 % (مقبول)، 0.91 % (غير راضٍ). هذه النتائج تعكس جهود الوزارة في تلبية توقعات المستفيدين وتحسين تجربتهم بشكل عام.
وقد ركز الاستبيان على أبرز الخدمات التي تقدمها إدارات: إدارة التوظيف، إدارة التعويضات ودعم التعطل، إدارة العلاقات العمالية، إدارة تنمية القوى العاملة، إدارة التفتيش والسلامة المهنية، وإدارة شؤون المعاهد المهنية.
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