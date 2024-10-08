((الخدمة المدنية)): جهات العمل ملزمة بتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة للموظفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أوضح جهاز الخدمة المدنية أن الجهة تلتزم بتعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي، وتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين. جاء ذلك طبقاً لما نشره الجهاز عن التزامات الجهة تجاه الموظف من مدونة السلوك الوظيفي عبر حسابه الرسمي على «الانستغرام» أمس.
وأشار إلى أن الجهة تلتزم بتشجيع الموظفين على التدريب وروح المبادرة والابتكار، وتشجيع الموظفين والرؤساء على التواصل والنقاشات الهادفة، وتكفل حقه بالتظلّم أو الشكوى من أي قرار خاطئ، كما تضمن له حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية، وتحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجاز، وكذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموظفين بشفافية ونزاهة.
كلمات دالة
MENAFN08102024000055011008ID1108759825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.