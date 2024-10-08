((الخدمة المدنية)): جهات العمل ملزمة بتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة للموظفين

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهة‭ ‬تلتزم‭ ‬بتشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬وروح‭ ‬المبادرة‭ ‬والابتكار،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬والرؤساء‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والنقاشات‭ ‬الهادفة،‭ ‬وتكفل‭ ‬حقه‭ ‬بالتظلّم‭ ‬أو‭ ‬الشكوى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬خاطئ،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية،‭ ‬وتحديد‭ ‬مهام‭ ‬الموظف‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬وما‭ ‬يتوقع‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬إنجاز،‭ ‬وكذلك‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموظفين‭ ‬بشفافية‭ ‬ونزاهة‭.‬

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