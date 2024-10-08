العليا للتخطيط العمراني تطلع على مستجدات تحديث المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني
التاريخ
10/8/2024 7:16:26 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الـ30 للجنة العليا للتخطيط العمراني.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن اللجنة العليا للتخطيط العمراني اطلعت على آخر مستجدات تحديث المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، كما ناقشت اللجنة العليا للتخطيط العمراني المخططات العامة لعدد من مناطق مملكة البحرين.
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