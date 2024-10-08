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العليا للتخطيط العمراني تطلع على مستجدات تحديث المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني

10/8/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ30‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تحديث‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المخططات‭ ‬العامة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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