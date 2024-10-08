المسيرة الديمقراطية والبرلمانية حققت نجاحا كبيراالملك: جهود فاعلة للسلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ونواب‭ ‬رئيسي‭ ‬المجلسين،‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬جهودهما‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناء‭ ‬شعبها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المجلسين‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تترسخ‭ ‬ركائز‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والديمقراطي،‭ ‬وتتوحد‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الفاعلة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الحضاري،‭ ‬وخطط‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الوطن،‭ ‬وتحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬التشريعي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬حققت‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بفضل‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وسعيهما‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الراهنة،‭ ‬واستشراف‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭.‬





وأثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن،‭ ‬وما‭ ‬يتميزون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شيم‭ ‬المحبة‭ ‬للجميع‭ ‬والترحيب‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬بينهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬لأهل‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والرخاء‭ ‬كافة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الانسانية،‭ ‬وستمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسالتها‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والتقريب‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬والعالمي،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬العميق‭ ‬بأن‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لنهضة‭ ‬الدول‭ ‬وتقدم‭ ‬المجتمعات‭.‬

ومن‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيسا‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬مثمنين‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬ورعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭.‬

ويشتمل‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬وكلمة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬تليها‭ ‬إحصائية‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬يتناول‭ ‬التقرير‭ ‬فعاليات‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬حيث‭ ‬يُتطرق‭ ‬فيه‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭ ‬إلى‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بإلقائه‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬التقرير‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأولى‭ (‬الإجرائية‭)‬،‭ ‬وإجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬نائبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وكذلك‭ ‬رد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وتشكيله‭ ‬وإنجازاته‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭.‬

فيما‭ ‬عكس‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬إيقاع‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬المتناسق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬وظائفه‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بأدواره‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية،‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬ببرامج‭ ‬التواصل‭ ‬المجتمعي‭ ‬والإعلامي،‭ ‬وطبيعة‭ ‬جهود‭ ‬الإسناد‭ ‬الإداري‭ ‬والبحثي‭ ‬الموازي‭ ‬المقدّمة‭ ‬للمُشرّع‭ ‬النيابي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ (‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ – ‭ ‬8‭ ‬مايو‭ ‬2024م‭).‬

وركّزت‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لأحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الموضوعية‭ ‬والإجرائية،‭ ‬وأعقبها‭ ‬عرض‭ ‬تشكيلة‭ ‬المجلس‭ ‬وفق‭ ‬توزيع‭ ‬المحافظات‭ ‬والدوائر‭ ‬الانتخابية‭.‬

وتناول‭ ‬التقرير‭ ‬الأعمال‭ ‬الإجرائية‭ ‬المصاحبة‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬ووقائع‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬منطلقات‭ ‬مفهوم‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الوطني،‭ ‬وجدّد‭ ‬جلالته‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬أنجزته‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭ ‬بالتعاضد‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وتضمّن‭ ‬التقرير‭ ‬ردّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬مرتكزات‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬ومحاور‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭. ‬وعرض‭ ‬التقرير‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬وتوصيات‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

واستعرض‭ ‬التقرير‭ ‬البيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ (‬25‭) ‬بيانًا،‭ ‬تُواكب‭ ‬أبرز‭ ‬المناسبات‭ ‬والمحطات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتُبرز‭ ‬مواقف‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬إزاء‭ ‬الأحداث‭ ‬والمستجدّات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬والصٌّعُد‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتناول‭ ‬التقرير‭ ‬الحركة‭ ‬النشطة‭ ‬التي‭ ‬مارستها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬عبر‭ ‬مشاركات‭ ‬وفود‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موزّعة‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحادات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭ (‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬والجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬واتحاد‭ ‬مجلس‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬بمجملها‭ (‬52‭) ‬مشاركة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬التقرير‭ ‬المشاركات‭ ‬النيابية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ (‬14‭) ‬مشاركة‭ ‬شملت‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬والحوارات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المعنية‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني‭. ‬كما‭ ‬استضاف‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬عدد‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬لجان‭ ‬الأخوّة‭ ‬والصداقة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمدّ‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمشرّعين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وعرض‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬أبرز‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬التواصل‭ ‬المجتمعي‭ ‬التي‭ ‬دشّنها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

كلمات دالة