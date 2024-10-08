Wednesday, 09 October 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المسيرة الديمقراطية والبرلمانية حققت نجاحا كبيراالملك: جهود فاعلة للسلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري

10/8/2024 7:16:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لأعمال‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ونواب‭ ‬رئيسي‭ ‬المجلسين،‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬جهودهما‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناء‭ ‬شعبها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المجلسين‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تترسخ‭ ‬ركائز‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والديمقراطي،‭ ‬وتتوحد‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الفاعلة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الحضاري،‭ ‬وخطط‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الوطن،‭ ‬وتحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬التشريعي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬حققت‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بفضل‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وسعيهما‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الراهنة،‭ ‬واستشراف‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭.‬


وأثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن،‭ ‬وما‭ ‬يتميزون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شيم‭ ‬المحبة‭ ‬للجميع‭ ‬والترحيب‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬بينهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬لأهل‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والرخاء‭ ‬كافة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الانسانية،‭ ‬وستمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسالتها‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والتقريب‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬والعالمي،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬العميق‭ ‬بأن‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لنهضة‭ ‬الدول‭ ‬وتقدم‭ ‬المجتمعات‭.‬

ومن‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيسا‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬مثمنين‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬ورعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭.‬

ويشتمل‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬وكلمة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬تليها‭ ‬إحصائية‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬يتناول‭ ‬التقرير‭ ‬فعاليات‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬حيث‭ ‬يُتطرق‭ ‬فيه‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭ ‬إلى‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بإلقائه‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬التقرير‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأولى‭ (‬الإجرائية‭)‬،‭ ‬وإجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬نائبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وكذلك‭ ‬رد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وتشكيله‭ ‬وإنجازاته‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭.‬

فيما‭ ‬عكس‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬إيقاع‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬المتناسق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬وظائفه‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بأدواره‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية،‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬ببرامج‭ ‬التواصل‭ ‬المجتمعي‭ ‬والإعلامي،‭ ‬وطبيعة‭ ‬جهود‭ ‬الإسناد‭ ‬الإداري‭ ‬والبحثي‭ ‬الموازي‭ ‬المقدّمة‭ ‬للمُشرّع‭ ‬النيابي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ (‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ ‭ ‬8‭ ‬مايو‭ ‬2024م‭).‬

وركّزت‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لأحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الموضوعية‭ ‬والإجرائية،‭ ‬وأعقبها‭ ‬عرض‭ ‬تشكيلة‭ ‬المجلس‭ ‬وفق‭ ‬توزيع‭ ‬المحافظات‭ ‬والدوائر‭ ‬الانتخابية‭.‬

وتناول‭ ‬التقرير‭ ‬الأعمال‭ ‬الإجرائية‭ ‬المصاحبة‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬ووقائع‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬منطلقات‭ ‬مفهوم‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الوطني،‭ ‬وجدّد‭ ‬جلالته‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬أنجزته‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭ ‬بالتعاضد‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وتضمّن‭ ‬التقرير‭ ‬ردّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬مرتكزات‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬ومحاور‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭. ‬وعرض‭ ‬التقرير‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬وتوصيات‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

واستعرض‭ ‬التقرير‭ ‬البيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ (‬25‭) ‬بيانًا،‭ ‬تُواكب‭ ‬أبرز‭ ‬المناسبات‭ ‬والمحطات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتُبرز‭ ‬مواقف‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬إزاء‭ ‬الأحداث‭ ‬والمستجدّات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬والصٌّعُد‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتناول‭ ‬التقرير‭ ‬الحركة‭ ‬النشطة‭ ‬التي‭ ‬مارستها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬عبر‭ ‬مشاركات‭ ‬وفود‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬موزّعة‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحادات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭ (‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬والجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬واتحاد‭ ‬مجلس‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬بمجملها‭ (‬52‭) ‬مشاركة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬التقرير‭ ‬المشاركات‭ ‬النيابية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ (‬14‭) ‬مشاركة‭ ‬شملت‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬والحوارات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المعنية‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني‭. ‬كما‭ ‬استضاف‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬عدد‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬لجان‭ ‬الأخوّة‭ ‬والصداقة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمدّ‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمشرّعين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وعرض‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬أبرز‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬التواصل‭ ‬المجتمعي‭ ‬التي‭ ‬دشّنها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

كلمات دالة

MENAFN08102024000055011008ID1108759822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث