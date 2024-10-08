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إسرائيل توسع هجومها البري في جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف حيفا ومحيطها بالصواريخ

10/8/2024 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬تستهدف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬توسيع‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬إضافية،‭ ‬داعيا‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬المنطقة‭ ‬الساحلية‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬القتال‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬منهكة‭ ‬ومدمّرة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬استهدفته‭. ‬

ورغم‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بحماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬يواصل‭ ‬التنظيمان‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تكثّف‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ضرباتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والقطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬تستهدف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭) ‬بدأت‭ ‬الفرقة‭ ‬146‭ ‬عمليات‭ ‬محدودة‭ ‬ومركّزة‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬الفرقة‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬هجومها‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬منه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬دام‭ ‬22‭ ‬عاما‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬الساحلية‭ ‬البعيدة‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت،‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬المراكب‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬لجلب‭ ‬السمك‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬مئات‭ ‬العائلات،‭ ‬بعدما‭ ‬أنذر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السكان‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.

قال‭ ‬محمّد‭ ‬بيضاوي،‭ ‬عضو‭ ‬نقابة‭ ‬صيادي‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬صيدا،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬400‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تعتاش‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سيسوء‭ ‬الوضع‭ ‬إذا‭ ‬توقفنا‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬سيساعد‭ ‬البحارة؟‭ ‬ومن‭ ‬سيقدم‭ ‬لهم‭ ‬الطعام‭ ‬والحليب‭ ‬للأطفال؟‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يهتم‭ ‬لحالنا‮»‬‭. ‬

وواصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬الضواحي‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الثلاثة‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬تصدوا‭ ‬لقوة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬‮«‬تسللت‮»‬‭ ‬خلف‭ ‬موقع‭ ‬لليونيفيل‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

كما‭ ‬قال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قصفوا‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬والكريوت‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاستباحة‭ ‬الهمجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للمدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمدنيين‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬إضعاف‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬نقلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثقل‭ ‬عملياتها‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وكثّفت‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬مستهدفة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وتسعى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإبعاد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬نحو‭ ‬شمالها‭ ‬للسماح‭ ‬لنحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭. ‬

وتحولت‭ ‬دوامة‭ ‬العنف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭. ‬وبدأ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬معاقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬

منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1110‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭. ‬وقد‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭.‬

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