وزير النقل اللبناني: لدينا ((تطمينات)) وليس ((ضمانات)) دولية بعدم استهداف إسرائيل للمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والنقل‭ ‬علي‭ ‬حمية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬تلقت‭ ‬خلال‭ ‬اتصالاتها‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬تطمينات‮»‬‭ ‬لناحية‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬مطار‭ ‬بيروت،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضمانات‮»‬‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المرفق‭ ‬الجوي‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مطار‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري،‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬عند‭ ‬أطرافها‭. ‬وشنّت‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها،‭ ‬استهدفت‭ ‬إحداها‭ ‬منطقة‭ ‬المصنع‭ ‬الحدودية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬المعبر‭ ‬البري‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭. ‬

وأكد‭ ‬حمية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬‮«‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تبقي‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا‭ ‬سالكة‭ ‬وأولها‭ ‬مطار‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬بوابة‭ ‬لبنان‭ ‬جوا‭ ‬الى‭ ‬العالم‭. ‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬تلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ضمانات‭ ‬دولية‭ ‬بعدم‭ ‬استهدافه،‭ ‬أوضح‭ ‬حمية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدولية‭ ‬الجارية‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التطمين‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬التطمينات‭ ‬والضمانات‮»‬‭. ‬

وسأل‭ ‬‮«‬أي‭ ‬ضمانات؟‭ ‬عدو‭ ‬لا‭ ‬يوفر‭ ‬المدنيين،‭ ‬ولا‭ ‬يوفر‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أطفالا،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفي‭ ‬شهيد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬الإجمالية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬

وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬حضّت‭ ‬الإثنين‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬شنّ‭ ‬أيّ‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬بيروت‭ ‬أو‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إليه‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬‮«‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬المطار‭ ‬مفتوحا،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إليه‭ ‬مفتوحة‭ ‬أيضا‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬أمريكيين‭ ‬ورعايا‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭. ‬

ونفى‭ ‬حمية‭ ‬الاتهامات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باستخدام‭ ‬المطار‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬لإدخال‭ ‬السلاح‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬يخضع‭ ‬للقوانين‭ ‬اللبنانية‭ ‬ولتدقيق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬‮«‬كل‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬طائرة‭ ‬تقل‭ ‬سلاحا‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لموافقة‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‮»‬‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬قبل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬وزارته‭. ‬

وأفاد‭ ‬حمية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تنسيق‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬والأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬المعابر‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬والبحرية،‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تغلق‭ ‬هذه‭ ‬المعابر،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬محاصرون‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الطريق‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬مغلقا‭ ‬بالاتجاهين‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬نفذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬دمّرت‭ ‬نفقا‭ ‬أرضيا‭ ‬تحت‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية،‭ ‬كان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يستخدمه‭ ‬‮«‬لنقل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬القتالية‮»‬‭. ‬

وعبر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬واللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬استهدافها،‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الكثيفة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العشرات‭ ‬يعبرون‭ ‬الحدود‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭. ‬

وقال‭ ‬حمية‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬هذا‭ ‬المعبر‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة،‭ ‬نتواصل‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ونجري‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللازمة‭ ‬ليعود‭ ‬المعبر‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مجددا‮»‬‭. ‬

ومعبر‭ ‬المصنع‭ ‬هو‭ ‬بوابة‭ ‬لبنان‭ ‬الرئيسية‭ ‬برا‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭. ‬وتمر‭ ‬عبره‭ ‬البضائع‭ ‬والمنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المصدرة،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬والى‭ ‬سوريا‭. ‬

وأوضح‭ ‬حمية‭ ‬‮«‬معبر‭ ‬المصنع‭ ‬هو‭ ‬معبر‭ ‬أساسي‭.. ‬للاستيراد‭ ‬والتصدير،‭ ‬ومعبر‭ ‬حيوي‭ ‬للمزارع‭ ‬والصناعي‭ ‬اللبناني‭ ‬كي‭ ‬يستطيع‭ ‬التصدير‭ ‬برا‮»‬‭. ‬