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حزب الله: نؤيد الحراك السياسي لوقف إطلاق النار وإمـكـاناتـنـا العسكرية بخير

10/8/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمس‭ ‬تأييد‭ ‬الجهود‭ ‬السياسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إمكانات‭ ‬حزبه‭ ‬العسكرية‭ ‬‮«‬بخير‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬الموجعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬كثّفت‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬وبدأت‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

وألقى‭ ‬قاسم‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭. ‬وهو‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬سينجز‮»‬‭ ‬انتخاب‭ ‬خلف‭ ‬لأمينه‭ ‬العام‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬والمعقدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭. ‬وتزامنت‭ ‬الكلمة‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لفتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جبهة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ضد‭ ‬اسرائيل‭ ‬‮«‬اسنادا‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬‮«‬ودعما‮»‬‭ ‬لمقاومتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬نؤيد‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬بري‭ ‬وبعنوانه‭ ‬الأساس‭ ‬وهو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.
‬وأضاف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يترسخ‭ ‬موضوع‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬تستطيع‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأخرى‭ ‬وتناقش‭ ‬وتتخذ‭ ‬فيها‭ ‬القرارات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستعجلوا‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‮»‬‭. ‬

ويعدّ‭ ‬بري،‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬الشيعية،‭ ‬حليفا‭ ‬وثيقا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وهو‭ ‬يقود‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬والزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط،‭ ‬حراكا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وفتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬الحليفة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وداعمته‭ ‬طهران‭. ‬وتبادل‭ ‬الحزب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭. ‬ورفض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مرارا‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭.‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬مختلفة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬تسبّبت‭ ‬بدمار‭ ‬وتهجير‭ ‬كبيرين،‭ ‬وأعلنت‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭. ‬

وأثار‭ ‬تصريح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬لدى‭ ‬زيارته‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭ ‬لناحية‭ ‬تأييد‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬متزامن‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة،‭ ‬انتقادات‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬يرزح‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬تداعيات‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬مني‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بخسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬أبرز‭ ‬قادته‭ ‬العسكريين‭ ‬وإعلانها‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬واسعة‭ ‬لترسانته‭ ‬واستهدافها‭ ‬بالغارات‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذه‭. ‬

لكن‭ ‬قاسم‭ ‬شدد‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬امكانات‭ ‬الحزب‭ ‬العسكرية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬بخير‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬منظومته‭ ‬القيادية‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭.
‬وأوضح‭ ‬‮«‬يقول‭ ‬نتنياهو‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬إعادة‭ ‬المستوطنين‭ ‬نقول‭ ‬لهم‭ ‬سيتهجّر‭ ‬أضعاف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬تتحدث‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬قاسم‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬‮«‬موقع‭ ‬شاغر‮»‬‭ ‬في‭ ‬هيكلية‭ ‬الحزب‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أكرر‭ ‬ما‭ ‬قلته‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬السابقة،‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬وإدارة‭ ‬الحزب‭ ‬والمقاومة‭ ‬منتظمة‭ ‬بدقة‭ ‬تخطينا‭ ‬الضربات‭ ‬الموجعة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سننجز‭ ‬انتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وسنعلن‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬الإنجاز‮»‬‭.‬

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