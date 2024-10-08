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إنذار إسرائيلي يحرم صيادي صيدا من رزقهم بمنعهم من ارتياد البحر

10/8/2024 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

صيدا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬المراكب‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬لجلب‭ ‬السمك‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬مئات‭ ‬العائلات،‭ ‬بعدما‭ ‬أنذر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السكان‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.
‬من‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬قال‭ ‬محمّد‭ ‬بيضاوي،‭ ‬عضو‭ ‬نقابة‭ ‬صيادي‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬صيدا،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تبلغنا‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬عدم‭ ‬الإبحار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬ممنوع‭ ‬خروج‭ ‬أي‭ ‬بحار‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭.‬

وأضاف‭ ‬وسط‭ ‬السوق‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬زحمته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالقرار،‭ ‬والسوق‭ ‬مفتوح‭ ‬لتفريغ‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬سمك‭ ‬ثم‭ ‬إغلاقه‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬خشيته‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬مئات‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬تؤمّن‭ ‬قوتها‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬الصيد‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طالت‭ ‬المحنة‭. ‬وأفاد‭ ‬صيادون‭ ‬آخرون‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنهم‭ ‬تبلغوا‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬الإبحار‭ ‬منهم،‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الخاصة‭.‬

وفي‭ ‬بلد‭ ‬يشهد‭ ‬انهيارا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تأتي‭ ‬المحنة‭ ‬لتفاقم‭ ‬معاناة‭ ‬الصيادين‭. ‬وقال‭ ‬بيضاوي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬البحارة‭ ‬تعيس‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬السوق‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تعتاش‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬أي‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سيسوء‭ ‬الوضع‭ ‬إذا‭ ‬توقفنا‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬سيساعد‭ ‬البحارة؟‭ ‬ومن‭ ‬سيقدم‭ ‬لهم‭ ‬الطعام‭ ‬والحليب‭ ‬للأطفال؟‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يهتم‭ ‬لحالنا‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬سارع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬مراكبهم‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬صيدا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الأولي،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬عملهم‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬سيعمل‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القريب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬ضد‭ ‬أنشطة‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬للصيادين‭ ‬ورواد‭ ‬الشاطئ‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتكم،‭ ‬امتنعوا‭ ‬عن‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.
‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التواجد‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬وتحركات‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خط‭ ‬نهر‭ ‬الأولي‭ ‬جنوبا‭ ‬يشكلان‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬حياتكم‮»‬‭. ‬يصب‭ ‬نهر‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

في‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬المركزي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬ترتفع‭ ‬أصوات‭ ‬الباعة‭ ‬وتُعرض‭ ‬أنواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬الطازج،‭ ‬بدت‭ ‬الحركة‭ ‬خفيفة‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬الباعة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أعاد‭ ‬الصيادين‭ ‬الذين‭ ‬أبحروا‭ ‬ليلا‭ ‬مع‭ ‬الغلة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬جمعوها‭. ‬ويثير‭ ‬هذا‭ ‬التوقّف‭ ‬قلق‭ ‬الصياد‭ ‬عصام‭ ‬حبوش‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬عائلته‭. ‬يشاهد‭ ‬الرجل‭ ‬حزينا‭ ‬المراكب‭ ‬الراسية‭ ‬على‭ ‬الشاطئ،‭ ‬الواحد‭ ‬قرب‭ ‬الآخر‭. ‬وقال‭ ‬الرجل‭ ‬وهو‭ ‬يقف‭ ‬قرب‭ ‬مركبه‭ ‬‮«‬أصبحنا‭ ‬مثلنا‭ ‬مثل‭ ‬المهجرين‭ ‬داخل‭ ‬البلد،‭ ‬هناك‭ ‬مساعدات‭ ‬كثيرة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬لينظروا‭ ‬في‭ ‬أمرنا‭ ‬قليلا‮»‬‭. ‬

تسبّبت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وتكثيف‭ ‬اسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان‭ ‬وعلى‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬بتهجير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1٫2‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بيوتهم،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬فقد‭ ‬منزله،‭ ‬واحتمى‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء،‭ ‬بينما‭ ‬استأجر‭ ‬آخرون‭ ‬بيوتا‭ ‬أو‭ ‬قطنوا‭ ‬لدى‭ ‬أقاربهم،‭ ‬أو‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭. ‬

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