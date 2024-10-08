مركز إنساني أسسه الحوثيون يشرف على العمليات ضد السفن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬لمنظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬سويسرية‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬مركز‭ ‬لتنسيق‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬أسسه‭ ‬المتمردون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وأفاد‭ ‬تحقيق‭ ‬لمنظمة InPact تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن،‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬ (HOCC). ‭ ‬أنشئ‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬بمرسوم‭ ‬أصدره‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السياسي‭ ‬الأعلى‭ ‬مهدي‭ ‬المشاط،‭ ‬أعلى‭ ‬مسؤول‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الله‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

ويتبع‭ ‬المركز‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬ويخضع‭ ‬لإشرافه‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬نصّ‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬حينه‭.

‬ومن‭ ‬مهامه‭ ‬‮«‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬والتداعيات‭ ‬الإنسانية‭... ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الامتثال‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‮»‬،‭ ‬و«التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬السويسرية‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يديره‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬حامد،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬النافذة‭ ‬لدى‭ ‬الحوثيين،‭ ‬وقريب‭ ‬من‭ ‬مهدي‭ ‬المشاط‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬للحوثيين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬خبراء‭ ‬تابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬اليمن‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬حامد‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬أقوى‭ ‬زعيم‭ ‬مدني‭ ‬حوثي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أسرة‭ ‬الحوثي‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬يشنّ‭ ‬الحوثيون‭ ‬هجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيّرات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وبحر‭ ‬العرب‭ ‬يقولون‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئها،‭ ‬ويقولون‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وتطرق‭ ‬تحقيق‭ ‬المنظمة‭ ‬السويسرية‭ ‬الى‭ ‬أسلوب‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬العمليات‭ ‬الانسانية‭ ‬الذي‭ ‬يتحكم‭ ‬باختيار‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬لسفنها‭ ‬بعبور‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬المحاذية‭ ‬لليمن‭ ‬خصوصا‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬يشارك‭ ‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬والهجمات‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬بأن‭ ‬المركز‭ ‬‮«‬يضفي‭ ‬الطابع‭ ‬المؤسسي‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬العصابات‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬وفّر‭ ‬وسائل‭ ‬للسفن‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬الاذاعي‭ ‬وأرقام‭ ‬هواتف‭ ‬وعناوين‭ ‬بريد‭ ‬الكتروني‭.‬

ونشرت‭ ‬المنظمة‭ ‬السويسرية‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬وجهها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الى‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭. ‬ومنع‭ ‬هذا‭ ‬المستند‭ ‬عبور‭ ‬السفن‭ ‬العائدة‭ ‬لأربع‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭: ‬تلك‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬أو‭ ‬المشغّلة‭ ‬أو‭ ‬المدارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اسرائيل‭ ‬أو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتجه‭ ‬إحدى‭ ‬سفنها‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ ‬إسرائيلي‭. ‬وطلب‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬إبلاغ‭ ‬الشركات‭ ‬المالكة‭ ‬والمشغّلة‭ ‬للسفن،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬شركات‭ ‬التأمين،‭ ‬بذلك‭. ‬وأدت‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن‭.‬